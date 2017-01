Polémique à New York, Kawhi Leonard sur sa lancée : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : les Wizards battent les Knicks (113-110) sur fond de polémique

John Wall (29 pts, 13 pds) a signé une des plus belles actions de la nuit pour assurer le succès de son équipe. Sur un tir manqué adverse, le meneur de Washington a arraché le rebond avant de filer à toute vitesse de l’autre côté du terrain, avec un dribble dans le dos au passage, pour marquer les deux points du K.- O.

Sur la dernière possession, c’est aussi lui qui a surgi pour intercepter le cuir et priver les Knicks d’un tir de l’égalisation. Et justement, les Knicks ne sont pas contents. Du tout. Car sur cette dernière action, un assistant coach des Wizards se trouvait sur le terrain, et il a gêné le développement de l’attaque.

" Ils avaient six joueurs sur le terrain”, a même expliqué Carmelo Anthony à ESPN. "

Courtney Lee, lui, a assuré que les cris de l’assistant coach lui ont fait croire qu’il s’agissait d’un défenseur, et que c’est pour ça qu’il n’a pas pris le tir et forcé une passe interceptée. Les images lui donnent raison.

Drôle d’issue pour un match serré, marqué par des grosses performances et le retour de Kristaps Porzingis (15 pts). Anthony a rentré 25 points dans le second quart, un record pour sa franchise. Le score était de 67-66 pour New York à la pause, et il est resté serré jusqu’au bout, lorsque Wall a forcé la décision. Le meneur a bien été aidé par les 23 points et six tirs primés d’Otto Porter.

Le joueur : Karl-Anthony Towns (37 pts) s'offre les Clippers

Les Clippers commencent la vie sans Chris Paul avec une défaite. La faute à un grand Karl-Anthony Towns, auteur de 37 points, 12 rebonds et 5 passes décisives. L’intérieur des Timberwolves a surtout marqué 15 points dans les 7 dernières minutes, dont le panier qui a remis son équipe devant pour de bon à 44 secondes de la sonnerie. Trop costaud pour les Californiens, malgré un excellent DeAndre Jordan (29 pts, 16 rbds).

La stat : 5

Pour la cinquième sortie de suite, Kawhi Leonard a terminé le match avec plus de 30 points. Cette fois, la star silencieuse de San Antonio en a mis 34 sur les Nuggets. De quoi porter les Spurs vers la victoire (118-104) malgré les 35 points et 12 rebonds de Nikola Jokic.

La tuile : fracture pour Pau Gasol

Tout n’a pas été parfait pour San Antonio cette nuit, puisque la franchise a perdu Pau Gasol dès l’échauffement. L’Espagnol s’est fracturé le quatrième métacarpien de la main gauche. Cela pourrait lui valoir quelques semaines d’absence.

Les Français : personne sur le terrain, une rareté

Tony Parker (Spurs) : n’a pas joué (douleur pied gauche)

Joakim Noah (Knicks) : n’a pas joué

L’image : LeBron James fait le spectacle

Le WTF : les votes fous du All-Star Game

Les noms des titulaires pour le prochain All-Star Game ont été révélés pendant la nuit. Kyrie Irving, DeMar DeRozan, Jimmy Butler, LeBron James et Giannis Antetokounmpo à l’Est. Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, Kawhi Leonard et Anthony Davis à l’Ouest.

Il y a l’oubli de Russell Westbrook, mais il y a encore plus fort. Les joueurs avaient le droit de voter. Et certains ont porté leur choix sur James Ennis, Nick Collison, Jerami Grant ou Luke Babbitt. Pour être titulaires au All-Star Game ! Bizarre.

Tous les scores

Cavaliers – Suns : 118-103

Heat – Mavericks : 99-95

Knicks – Wizards : 110-113

Spurs – Nuggets : 118-104

Clippers – Timberwolves : 101-104