Russell Westbrook clutch, Paul Pierce honoré par Boston : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Russell Westbrook aide le Thunder à battre les Blazers (105-99)

Il a fallu toute l’énergie de Russell Westbrook dans le dernier quart-temps pour qu’Oklahoma City ne vienne à bout de Portland. Le meneur a marqué 19 de ses 42 points dans la dernière période pour porter son équipe.

Les deux franchises étaient encore à égalité à 6 minutes et 33 secondes de la fin, quand Westbrook a marqué 6 points de suite, et que Victor Oladipo a porté l’écart à 8 longueurs (93-85). Une accélération décisive, malgré les tentatives de retour du duo Damian Lillard (29 pts) – C.J. McCollum (19 pts, 8 rbds). Un tir primé de Westbrook a un peu plus d’une minute de la fin a fini de tuer le suspense.

Un match gagné à l’énergie plutôt qu’à l’adresse. OKC n’a réussi que 40,8% de ses tirs, dont 22,2% de loin.

Le joueur : Kyle Lowry voit triple et Toronto repart

Après deux défaites consécutives, les Raptors ont trouvé un peu d’air à Brooklyn (103-95). Au passage, Kyle Lowry a décroché son premier triple-double de la saison (15 pts, 11 rbds, 11 pds).

La stat : 7

Le basket est un sport collectif, et surtout à Boston. Face aux Clippers, sept joueurs de l’effectif des Celtics ont marqué au moins 11 points. De quoi aller chercher la victoire contre les Nets (107-102).

Le Français

Joffrey Lauvergne (Thunder) : 7 pts, 9 rbds, 2 pds en 17 mns

L’image : Paul Pierce ovationné pour son dernier panier à Boston

Rares sont les joueurs portant le maillot adverse à recevoir une telle ovation à Boston. Il faut dire que Paul Pierce a apporté beaucoup à la franchise.

Tous les scores

Nets – Raptors : 95-103

Celtics – Clippers : 107-102

Thunder – Blazers : 105-99