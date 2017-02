Russell Westbrook voit encore triple, Dallas s'arrache : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : le Thunder fait tomber Cleveland (118-109)

Tyronn Lue a beaucoup hésité à faire jouer ses stars. Finalement, LeBron James (18 pts), Kyrie Irving (28 pts) et Kevin Love (15 pts, 12 rbds) étaient bien sur le terrain, mais ça n’a pas suffi.

Cleveland s’est retrouvé mené de 12 points dans le second quart, avant de mettre un coup d’accélérateur pour passer devant à la mi-temps (55-57). Mais avec un Russell Westbrook auteur d’un nouveau triple-double (29 points, 12 rebonds, 11 passes), le Thunder a repris les commandes dans la troisième période. Les Cavs’ ont réussi à égaliser pendant le quatrième, mais deux tirs à mi-distance de Westbrook ont de nouveau creusé l’écart. Finalement, c’est sur un lay-up acrobatique de Victor Oladipo que les locaux ont pris dix points d’avance (111-101) et tué le match à un peu plus de deux minutes de la fin.

C’est aussi sur ce panier décisif d’Oladipo que Westbrook a décroché la dixième passe décisive de son 26e triple-double de l’année.

Le joueur : Harrison Barnes (31 pts) roi de la prolongation

Encore un match fou pour les Mavericks, mais cette fois avec une victoire au bout. Dirk Nowitzki a décroché la prolongation avec un tir à trois secondes de la fin.

C’est ensuite Harrison Barnes qui a assuré le boulot avec 8 de ses 31 unités dans la période supplémentaire, pour finir par mettre le Jazz en sourdine (112-105). Dallas était mené de 21 points dans le troisième quart.

La stat : 15

L’histoire d’amour entre Isaiah Thomas (34 pts) et le dernier quart-temps continue. Le petit meneur a encore marqué 15 points dans la quatrième période de la victoire des Celtics à Portland (120-111).

Les Français : des stats pour les stars, mais des défaites

Nicolas Batum et Evan Fournier ont tous les deux frôlé le triple-double, mais ils ont aussi perdu. Pour le premier, c’était face aux impressionnants Rockets de James Harden (30 pts, 11 rbds, 8 pds). Fournier, lui, a vu son équipe lâcher dans les dernières secondes contre les 76ers.

Nicolas Batum (Hornets) : 15 pts, 8 rbds, 10 pds, 1 int en 35 mns

Rudy Gobert (Jazz) : 15 pts, 15 rbds, 3 pds, 2 contres en 36 mns

Evan Fournier (Magic) : 24 pts, 9 rbds, 8 pds, 1 int en 43 mns

Boris Diaw (Jazz) : 4 pts, 1 rbd en 14 mns

Joffrey Lauvergne (Thunder) : 4 pts, 4 rbds, 3 pds en 21 mns

Timothé Luwawu-Cabarrot (76ers) : 6 pts, 1 rbd, 1 pd en 8 mns

L’image : T.J. McConnell a assuré la victoire de Philadelphie

La punchline : LeBron James vote Charles Oakley

Solidaire avec l’ancien joueur des Knicks expulsé du Madison Square Garden, LeBron James a terminé sa conférence de presse d’après-match avec un message simple.

" Charles Oakland président. "

Tous les scores

Hornets – Rockets : 95-107

Magic – 76ers : 111-112

Thunder – Cavaliers : 118-109

Mavericks – Jazz : 112-105 a.p.

Blazers – Celtics : 111-120