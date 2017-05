Saison terminée pour Isaiah Thomas (Boston)

Cleveland avait déjà un pied en finale. Il n’est plus très loin de poser les cinq autres orteils. D’autant que la suite de série face aux Celtics se déroulera sans Isaiah Thomas. Le petit meneur de jeu a aggravé sa blessure à la hanche et doit renoncer à la fin de la saison 2016/2017. Boston, mené 2-0 après les deux matches disputés dans le Massachusetts, est plus que jamais au bord du précipice.

Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, les Boston Celtics, écrasés 86-130 vendredi lors du match 2, ont eu le malheur de voir Thomas renoncer samedi. Le numéro 4 des C’s n’avait joué que 18 minutes pour 2 points et 6 passes face à la bande de LeBron. Il tournait à 23,3 points depuis le début des playoffs. Le mois dernier, Thomasavait eu le malheur de perdre sa petite soeur dans un accident de voiture.