San Antonio: Leonard "probablement" absent lundi contre Golden State

"Il est probable qu'il ne joue pas, ce n'est pas une blessure sérieuse, il a passé une nouvelle IRM dont on attend les résultats. Il a encore un hématome (sur la cheville gauche), ce n'est plus enflé", a expliqué Gregg Popovich. "Cela n'a aucun sens (de le faire jouer lundi): s'il ne peut pas jouer samedi, il ne va pas y avoir de guérison miracle pour lundi", a estimé l'entraîneur des Spurs. Leonard s'est tordu la cheville gauche, qu'il s'était déjà blessée la semaine précédente, lors du match N.1 de la finale de conférence Ouest contre Golden State.

Il a quitté ses coéquipiers durant le 3e quart-temps de ce match N.1 alors que les Spurs menaient de 23 points, et n'a plus joué depuis. Sans son meilleur joueur, auteur de 27,7 points par match de play-offs, la franchise texane a perdu ce match (113-111), puis les deux suivants (136-100, 120-108). Les Spurs, déjà privés jusqu'à la saison prochaine de leur meneur Tony Parker, n'ont plus le droit à l'erreur, s'ils veulent disputer la finale NBA. "Tout le monde sait dans l'équipe qu'on est mené 3-0, il va falloir qu'ils jouent avec la même agressivité et férocité que lors du dernier match", a insisté Popovich.

"C'est un défi difficile, on a face à nous quatre joueurs qui seront All-Stars plus tard, il faut être parfait, il faudra être encore plus parfait pendant 48 minutes, c'est aussi simple que cela", a-t-il estimé. En plus de Leonard, San Antonio pourrait être aussi privé de leur pivot David Lee, sorti samedi sur blessure au genou gauche et placé dimanche par les Spurs dans la liste des joueurs incertains.