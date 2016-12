Westbrook et Harden encore en feu, Utah vient à bout des Lakers : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Le derby texan est une nouvelle fois pour Houston

Cela devient une bonne habitude. Pour la quatrième fois de la saison, les Houston Rockets ont battu leur voisin de Dallas (123-107) dans une rencontre très tendue sur le parquet (une expulsion et huit fautes techniques). Les Mavericks ont tenu un quart temps avant d'exploser dans le deuxième sous l'impulsion de l'inévitable James Harden. L'arrière des Rockets a encore signé une partition majuscule avec 34 points et 11 passes décisives sur le parquet de ses adversaires du soir. "The Beard" a ainsi assuré son 10e match cette saison à plus de 30 points et 10 passes décisives. Côté Dallas, Harrison Barnes (21 points) est sorti du lot mais c'était trop insuffisant pour éviter la gifle et une 23e victoire cette saison. Le bilan est bien meilleur chez les Rockets qui affichent 24 victoires pour 9 défaites cette saison.

Le joueur : Russell Westbrook

Le meneur d'OKC est décidemment intouchable. C'est le Miami Heat qui en a fait les frais cette fois-ci. Russell Westbrook a signé face à la franchise floridienne le 15e triple double de sa saison avec 29 points, 17 rebonds et 11 passes décisives. Il avait déjà assuré un triple double avant le dernier quart temps... De quoi enregistrer un succès pour le Thunder (106-94) qui surfe sur l'incroyable forme de son joueur.

La stat : 11e double double consécutif pour Gobert

Il continue de mettre sa patte sur la NBA. Face aux Lakers, dans un match très serré finalement remporté par son équipe (102-100), le Français d'Utah s'est offert un nouveau double double (12 points, 11 rebonds), le 11e consécutif.

Les Français :

Rudy Gobert (Utah Jazz) : 12 points, 11 rebonds

Boris Diaw (Utah Jazz) : 10 points

Joffrey Lauvergne (Thunder) : 3 points, 2 rebonds

L'image : Rien n'empêche Westbrook de marquer

L'action : Un lancer-franc raté ? Dekker a la solution

Les scores

Memphis Grizzlies - Boston Celtics : 103-113

Oklahoma City Thunder - Miami Heat : 106-94

Houston Rockets - Dallas Mavericks : 123-107

Utah Jazz - Los Angeles Lakers : 102-100