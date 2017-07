Le grand espoir Kaba retrouve la Pro A avec l'ASVEL

Villeurbanne (Pro A) a bouclé son recrutement en engageant pour une durée de trois ans l'intérieur français Alpha Kaba, a annoncé vendredi le club rhodanien de basket-ball présidé par Tony Parker.

Formé à Blois, Alpha Kaba (21 ans, 2,09 m) a débuté sa carrière professionnelle à Pau-Lacq-Orthez, club avec lequel il a disputé 8 matches de ProA lors de la saison 2014-2015, avant d'évoluer ces deux dernières saisons en Serbie, à Mega Leks.

Deuxième meilleur rebondeur de la Ligue Adriatique (7,5 rebonds de moyenne) et de la Champions League (9,8 rebonds), Alpha Kaba a été drafté en juin dernier en soixantième et dernière position par les Hawks d'Atlanta (NBA) qui ne l'ont pas conservé dans leur effectif.

Après les Américains David Lighty, John Roberson, A.J. Slaughter et Justin Harper, Alpha Kaba est la cinquième et dernière recrue de l'Asvel, qui a également prolongé les contrats de DeMarcus Nelson (2 ans) et de Charles Kahudi (4 ans).