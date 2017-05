Playoffs de Pro A : L’ASVEL a encore joué un vilain tour à Monaco en quart de finale aller

Monaco est tombé de haut. Très grand favori pour le titre de champion de France, la Roca Team s'est fait surprendre à domicile par le champion sortant, Villeurbanne (69-72), lundi en quart de finale aller de Pro A et devra donc gagner à l'extérieur mercredi pour ne pas disparaître prématurément de la course dans ces playoffs. Les Monégasques étaient pourtant prévenus puisqu'ils avaient déjà échoué contre l'ASVEL en demi-finale l'an passé, après avoir également dominé la saison régulière.

Cette saison, leur domination avait été telle - 30 victoires en 34 matchs - qu'une telle mésaventure semblait improbable. D'autant que Villeurbanne n'avait terminé que huitième et dernier qualifié pour les phases finales. Pourtant, la Roca Team est mal entrée dans le match, perturbée par la très bonne défense des verts. L'écart, de douze points après le premier quart-temps, a grimpé à 15 dans le troisième. Yakuba Ouatarra (20 points) était trop seul pour répondre à Casper Ware (18 points) et Nelson DeMarcus (15 points).

"C'est la défense qui fait qu'on a gagné"

La réaction monégasque a été vigoureuse, grâce au réveil du meneur Dee Bost (12 points, tous dans le dernier quart-temps). L'ASM est revenue à égalité à trois minutes de la sirène mais n'est jamais passée devant. "Il fallait venir ici avec le couteau entre les dents. C'est la défense qui fait qu'on a gagné ce soir. On aurait pu faire encore mieux en lâchant moins de rebonds. Il faut rester humble. Ils ont une très forte équipe", a déclaré l'international de l'ASVEL Charles Kahudi au micro de SFR Sport. "On s'est donné une chance d'y croire mais on n'est pas dupe, on sait que le plus dur reste à faire", a dit l'entraîneur villeurbannais JD Jackson.

Pau crée la surprise aussi à Strasbourg

Dans l'autre affiche de la soirée, il y a eu du suspense et une surprise également à Strasbourg, où Pau-Orthez s'est imposé 102 à 92 après deux prolongations. Au Rhénus, les Américains AJ Slaughter (31 points pour Strasbourg) et John Cox (30 points pour Pau-Orthez) se sont livrés un beau duel. Pau s'est finalement imposé grâce à Alain Koffi, excellent à l'intérieur dans le money time (22 points, 10 rebonds).

(Avec AFP)