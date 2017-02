Mondiaux 2017 - Avec cinq titres, Dahlmeier a fait de l'ombre à Fourcade

Personne n'avait autant dominé les championnats du monde que Laura Dahlmeier. A 23 ans, la leader de la Coupe du monde a établi une marque de référence, hommes et femmes confondus, avec cinq titres en une édition qui sera sans doute très difficile à aller chercher et a peut-être entamé un règne parti pour durer plusieurs années. Seul le sprint, remporté par la Tchèque Gabriela Koukalova et sur lequel elle a tout de même glané l'argent, aura échappé à la boulimie de l'Allemande, victorieuse du relais mixte, de la poursuite, de l'individuel et du relais dames avant une ultime démonstration sur la mass start où elle a fini par faire craquer les autres cadors du circuit. Signe de son incroyable régularité, il s'agit de sa 11e médaille de rang dans des Mondiaux.

Dahlmeier éclipse un Fourcade " sans regret"

"C'est un rêve qui devient réalité, a déclaré Dahlmeier. J'ai tenté de donner le meilleur de moi-même à chaque course et j'y suis arrivée. Aujourd'hui, il fallait rester calme et tirer sans erreurs en restant concentrée." Le festival Dahlmeier aura même réussi à éclipser le n°1 mondial Martin Fourcade. Le Français, quintuple tenant de la Coupe du monde, cherchait une 6e médaille en 6 épreuves ce dimanche, un exploit jamais réalisé, et souhaitait se hisser à la hauteur du légendaire Bjoerndalen, 11 fois champion du monde sur le plan individuel et vainqueur de 12 courses sur une saison. Mais le Français, 5e de l'ultime course de la compétition remportée par l'Allemand Simon Schempp, reste pour l'instant à une unité de l'inusable Norvégien.

"Pas de déçu si 5 médailles aux JO"

Pas de quoi toutefois entamer sa satisfaction: avec 5 podiums en six sorties (l'or de la poursuite, l'argent du relais mixte et du relais hommes, le bronze du sprint et de l'individuel), Fourcade n'a pas à rougir de sa quinzaine autrichienne, même si les attentes sont très élevées à l'égard du double champion olympique. "Ce sont de beaux Championnats, a avoué le Catalan. Je suis super heureux de ma régularité et je rêve de la même chose l'an prochain aux JO. Il n'y a aucun regret et je vais me souvenir de ce que j'ai fait de bien pour être dans les mêmes dispositions aux Jeux. Si je repars des Jeux avec cinq médailles dont un titre, il n'y aura pas grand monde qui sera déçu", a indiqué le Français qui en a profité pour se rapprocher d'un 6e Gros Globe de cristal d'affilée. Et on voit mal qui pourrait l'empêcher de le gagner.