Martin Fourcade remporte la poursuite, son 10e titre mondial individuel

Le patron est de retour ! En argent sur le relais mixte et en bronze sur le sprint, Martin Fourcade a remporté son premier titre mondial de l’année en s’adjugeant la poursuite des Mondiaux d’Hochfilzen, ce dimanche. C’est le 10e titre de champion du monde en individuel pour le Catalan, le quatrième en poursuite. Le Français a devancé Johannes Boe (NOR/+22’8’’), auteur d’un sacré finish, ainsi que l’inoxydable Ole Einar Bjoerndalen, 43 ans (NOR/+25’6’’).

Le Français a livré une course de champion. Parti troisième à 23 secondes du duo Doll-Boe, le leader de la Coupe du monde a pris la tête dès le premier tir couché, profitant d’une erreur de chacun de ses deux concurrents. Derrière, le Français n’a pas fait de gros écarts en ski (10e temps total), mais il a parfaitement géré sa course. En perfectionniste qu’il est, il regrettera sans doute d’avoir manqué son vingtième tir, heureusement sans aucune incidence sur la destinée de cette course.

Vidéo - Au tir comme sur les skis, Fourcade a prouvé qu'il était le patron 02:30

Héroïque Bjoerndalen

Âgé de 43 ans, Ole Einar Bjoerndalen, toujours le plus titré en individuel aux Mondiaux (11 titres contre 10 pour Fourcade) a décroché sa 45e médaille aux championnats du monde. Le Norvégien, qui s’est élancé avec 38 secondes de retard, a réalisé lui aussi un 19/20 pour s’offrir un nouveau podium. Il n’a plié que face à son cadet Johannes Boe (3 fautes), auteur d’une grosse remontée après le dernier tir debout, et qui a fait la différence à la relance après la montée finale.

Les autres français ont eu plus de difficulté. Jean-Guillaume Béatrix a pris la 13e place (+1’39’’3/1 faute). Beaucoup de regrets également pour Quentin Fillon Maillet (22e), meilleur temps de ski mais… auteur de trois fautes au tir. Simon Desthieux a pris lui la 27e place (3 fautes).