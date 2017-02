Coup double pour Rui Costa : la victoire et le maillot de leader sur les épaules

La victoire d'étape et le première place au général. Rui Costa a connu une journée faste sur le Tour d'Abu Dhabi samedi. Le Portugais a fait coup double lors du troisième acte en levant les bras à la fin de l'ascension de Jebal Hafeet. Il a devancé le Russe Ilnur Zakarin (Katusha Alpecin).

Rui Costa a surpris Zakarin sur les derniers mètres. Le Russe avait pourtant effectué l'essentiel de l'ascension de plus de 12 kilomètres de Jebel Hafeet en tête, un mont de la ville oasis d'Al-Aïn. Le Hollandais Tom Dumoulin (Sunweb) a pris la troisième place à 10 secondes au bout de l'étape de 186 kilomètres.

Au début de l'ascension, les favoris, le Colombien Nairo Quintana (Movistar) et l'Espagnol Alberto Contador (Trek Segafredo) ont neutralisé toute tentative d'attaque de part et d'autre. La quatrième et dernière étape du Tour est prévue dimanche sur 147 km autour du Circuit Yas de formule 1.