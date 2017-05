6e étape: victoire de Dibben, Bennett en jaune

Dibben a signé à 23 ans sa première victoire sur le circuit WorldTour en devançant avec un chrono de 28 min 27 sec les Américains Brent Bookwalter (BMC, 28:34) et Andrew Talansky (Cannondale, 28:43).

Bennett a terminé en quatrième position et a délogé de la première place du classement général son coéquipier Rafal Majka.

Avant la septième et dernière étape, sans difficultés majeures, samedi, il dispose de 35 secondes d'avance sur Majka et se dirige à 27 ans vers le succès le plus important de sa carrière.