Tour de Pologne : Sagan, Majka et Nibali en têtes d'affiche

Il y aura des stars en Pologne. Le Slovaque Peter Sagan, exclu du Tour de France pour avoir provoqué une grave chute, et le Polonais Rafal Majka, qui a abandonné après une chute sur la Grande Boucle, seront attendus comme des acteurs majeurs à partir de samedi sur le 74e Tour de Pologne, qui s'achèvera le 4 août. "J'ai décidé - je participe cette année au Tour de Pologne! Le Tour de France était malheureux pour moi - la chute à la 9e étape m'a privé d'une chance de lutter pour le général. Maintenant, les plaies sont cicatrisées et je retourne à la course", a déclaré sur Facebook Majka, deux fois lauréat du GP de la Montagne dans le Tour de France.

Les deux coureurs de la formation Bora-Hansgrohe retrouveront entre autres l'Italien Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), 3e au Giro, mais absent du Tour de France. Parmi d'autres coureurs qui prendront le départ de l'épreuve, disputée dans le sud du pays, figurent le champion olympique de 2008, l'Espagnol Samuel Sanchez, le champion du monde de 2013 le Portugais Rui Costa, le Britannique Adam Yates et le Luxembourgeois Bob Jungels.

Le programme

Samedi 29 juillet

1e étape: Cracovie - Cracovie (130 km)

Dimanche 30 juillet

2e étape: Tarnowskie Gory - Katowice (142 km)

Lundi 31 juillet

3e étape: Jaworzno - Szczyrk (161 km)

Mardi 1er août

4e étape: Zawiercie - Zabrze (238 km)

Mercredi 2 août

5e étape: Nagawczyna - Rzeszow (130 km)

Jeudi 3 août

6e étape: Wieliczka - Zakopane (189 km)

Vendredi 4 août

7e etape: Bukowina Tatrzanska - Bukowina Tatrzanska (132 km)