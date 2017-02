Tour de La Provence - 1re étape: Justin Jules aime la Provence

Le Français Justin Jules (Veranclassic) a remporté mardi la première étape du Tour de La Provence cycliste, disputée entre Aubagne (Bouches-du-Rhône) et Istres (Bouches-du-Rhône) sur 205,9 km. Il a devancé, lors d'un sprint massif, ses compatriotes Jérémy Lecroq (Roubaix ML) et Lorrenzo Manzin (FDJ).

La journée a été marquée par quelques attaques de favoris (Bouet, Geniez, El Fares) dès le départ d'Aubagne. Mais les principales difficultés étaient situées trop loin de l'arrivée, et le peloton, trop décidé à arriver au sprint. Malgré le vent, quatre-vingt-un coureurs ont fini dans le même temps à Istres. Jules a profité du dernier virage à angle droit, situé à seulement cent mètres de la ligne, pour se replacer et prendre un avantage décisif.

"J'ai sprinté le long de la barrière, et personne ne m'a serré", s'est réjoui le premier leader de l'épreuve. "Je suis content car c'est la première victoire de l'équipe (de l'année) et mon premier succès avec elle", a-t-il ajouté. Sprinteur rusé et intrépide, le Francilien de 30 ans, qui court depuis deux ans pour des équipes belges, se sent comme chez lui en Provence. Jusque là, son principal fait de gloire était un succès dans le Grand Prix la Marseillaise, en 2013.