Coupe du monde Junior en escrime – à la rencontre des grands figures de sabre!

En effet, la Coupe du monde Junior en escrime a lieu aujourd’hui 11 Février 2017 et demain 12 Février 2017 aux Gymnases Nicolas BILLIAUT, à Dourdan.

Cette XXXVè compétition mondiale de la catégorie Junior promet encore de belles surprises avec des athlètes talentueux toujours prêts à accomplir de nouvelles prouesses. Cet évènement réunit les 141 athlètes juniors mondiaux en sabre, dont les épreuves individuelles se déroulent ce jour, tandis que les épreuves par équipes avec la participation de 21 équipes au total ont été organisées pour demain. Les meilleurs escrimeurs, notamment, en sabre s’y donnent ainsi rendez-vous pour disputer la fameuse coupe.

Ces deux jours réuniront les sabreurs mondiaux hors pair qui, avec leurs talents respectifs et ainsi que leur performance, compromettront de remporter la victoire. Pour cet évènement sportif de haut niveau, il y a 21 pays qui y participent tels que : l’Argentine représenté par LUCCHETTI Stefano Ivan et MACRI Tomas, l’Autriche par AKKAD Philipp Emanuel, BENEDICT Nicolaus, et FLICK Karl Friedrich, la Belgique par BOSSCHEM Mattice, BOTTECCHIA Arnaud et DE RIDDER Arne, le Canada par KENNEDY Falan, MCPHEDRAN Spencer et MORICZ Hunter, la Colombie par TROCHEZ Pablo, l’Egypte avec AMER Mohamed, l’Espagne avec ALONSO Gonzalo, BRAVO Inaki et ANDREU Père, la France avec BIBI Eliott, CADENE Rémi et DUBARRY Baptiste, etc.

Les pays ayant des participants pour cette Coupe du monde Junior de sabre ont ainsi la tête tournée vers la France, qui ne va pas s’y laisser faire. Tout de même, les sabreurs représentants se sont donnés à fond dans les entraînements pour une meilleure préparation à la fois physique et morale aux épreuves.

Cette coupe du monde en sabre à Dourdan s’avère l’un des plus grands évènements sportifs le plus attendu de l’année pour les amateurs et les passionnés de cette discipline, mais surtout pour les athlètes relèves dans cette catégorie.