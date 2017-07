Double victoire pour la Russie

Pour l’épée du genre féminin en individuels, on a pu trouver la dernière française Lauren REMBI au quart tout comme la dernière allemande Alexandra NDOLO. Pour le fleuret de la catégorie masculine également, l’on n’a pas pu trouver aucun français ni allemand jusqu’au quart.

Cependant, les russes ont dominé dans les deux disciplines et les deux catégories. Fiers, ils ont remporté les médailles d’or de ce championnat à Leipzig…

Les russes, favorites en épée

Sur le tableau des éliminations, trois russes se sont affichées en quart de finale : Tatiana LOGUNOVA, Violette KOLOBOVA et Tatiana GUDKOVA. En demi-finale, le drapeau russe a reposé ses espoirs sur GUDKOVA, qui était face à l’estonienne Julia BELJAJEVA. La russe est montée en finale en surmontant son adversaire par un score très serré de 13-12. La deuxième demi-finale s’est jouée entre l’ukraine Olena KRYVYTSKA et la polonaise Ewa NELIP : elles se sont séparées sur un score de 15 à 10.

L’ukraine a laissé donc la finale à NELIP. Le dernier duel final pour les individuels féminins s’est fait donc entre NELIP et GUDKOVA. NELIP s’est battue de main forte, mais n’a pas pu se contenter que de l’argent. Ainsi, pour ce championnat du monde d’escrime 2017 en Allemagne, la médaille d’or revient de justesse à la Russie à travers Tatiana GUDKOVA.

La deuxième médaille d’or du jour pour les russes

Les duels en fleuret étaient sensationnels. Que des cris ! Que ce soit pour de la joie ou de déception. Le centre sportif de Leipzig a semblé fort animé pour ce 65ème championnat mondial d’escrime.

Les compétitions se sont toutes montrées impressionnantes et excitantes. Le monde ne manque guère de combattants. Au quart de ce fleuret individuel, on a pu voir deux américains, deux italiens, deux japonais, un russe et un britannique.

Daniele GAROZZO de l’Italie, étant l’un des favoris de cette dsicipline, a affronté le japonais Toshiya SAITO à 18h40 en demi-finale. Mais il ne s’est pas laissé amadouer et n’a pas cédé sa place. Pourtant, SAITO a eu la fureur de vaincre et a battu le numéro 1 du classement de la FIE sur 15 à 12. Match très spectaculaire, ce duel était l’un parmi d’autres, qui a marqué cette compétition de haut de gamme. Par ailleurs, le japonais Takahiro SHIKINE et le russe Dmitry ZHERBCHENKO ont joué à la seconde demi-finale.

SHIKINE a chuté d’un score de 15-12 et a laissé la finale au russe. Le duel final explosif était donc entre deux têtes très connues dans le monde de l’escrime : SAITO et ZHERBCHENKO dont le score est de 15 à 12 en faveur du russe. Encore une médaille d’or pour la Russie alors pour ce Dimanche. Le Japon rentre donc avec une médaille d’argent pour cette discipline.