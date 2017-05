Frissonnez au cœur du Grand Prix Shanghai 2017

Découvrez de nouvelles sensations pour ce tournoi exceptionnel où les plus grands escrimeurs de catégorie féminine et masculine vont se rencontrer. Trois jours de sensations fortes et de moments inoubliables sont au rendez-vous.

Soyez informés des événements du Grand Prix de Shanghai

Les trois jours de la compétition vont accueillir plus de 200 participants (hommes et femmes). Pendant ces temps, les compétiteurs se battront pour obtenir le Grand Prix de Shanghai, notamment, en fleuret. En effet, la Chine s’efforcera de se montrer à la hauteur pour la réception de ces stars du monde de l’escrime.

Tous les matchs se dérouleront au Jing An Gym, 123 rue Nyan, district de Jing Shanghai. Le 19 mai, se tient l’élimination préliminaire des femmes à partir de 8h30. S’en suit, le vendredi 20 mai, à toujours à 8h30, la table 64. À 13h, le même jour, les hommes vont s’affronter à l’élimination préliminaire. Cette journée sera clôturée par les demi-finales et la finale du genre féminin (à partir de 16h30).

Pour la dernière journée du tournoi, le 21 mai 2017, se succèderont la table 64 des hommes à 8h30, les demi-finales et la finale de la catégorie masculine vers 16h30.

Tous les yeux rivés sur la Chine pour ce Grand Prix Shanghai

Après la compétition de sabre à Séoul du 31 mars au 1er avril 2017, vient au tour de la Chine d’organiser et d’accueillir le Grand Prix. L’association chinoise d’escrime « Chinese Fencing Association) a permis aux pays participants d’inscrire leurs meilleurs escrimeurs au maximum.

Comme toutes les grandes compétitions d’escrime, l’âge minimal accepté est de 13 ans. Ce tournoi international en fleuret n’a pas de spécificité, mais se déroulera classiquement ainsi : le tour de qualification de pools, les préliminaires d’élimination directe, le tableau principal d’élimination directe sur les différentes tables de 64 jusqu’à la finale. 23 pays se sont inscrits et la Chine, pays d’accueil a misé sur une trentaines d’escrimeurs pour défendre son honneur.