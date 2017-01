Un tournoi international gavé de compétitivité – Challenge International de Paris 2017 (CIP)

En effet, le fameux tournoi mondial d’escrime connu par tous sous le nom de « Challenge International de Paris 2017 » s’est tenu ce 21 et 22 janvier 2017 au Grand Stade PIERRE DE COUBERTIN sur Paris XVIe.

L’évènement de l’année qui regroupait tous les meilleurs challengers des quatre coins du globe. Comme à chaque fois, les performances ainsi que les prouesses de chaque joueur ont subjugué les spectateurs.

Suspense, surprise et plus que du spectacle ! Ces trois mots décrivent ce qui s’est passé ce weekend au Stade PIERRE COUBERTIN. En effet, le fameux « Challenge International de Paris 2017 » s’est déroulé le samedi 21 et dimanche 22 janvier 2017 dernier, regroupant tous les challengers professionnels d’escrime du monde entier.

Environ 24 pays y ont participé, à savoir l’Algérie, le Belgique, La France, le Brésil, le Canada, la Chine… Comme à chaque compétition, les épreuves s’enchaînaient en deux étapes : les épreuves individuelles, qui se sont déroulées le 21 janvier et les épreuves par équipe le 22 janvier.

Au classement final pour les épreuves individuelles, les Américains ont brillé grâce aux prouesses de MASSIALAS Alexandre (USA), qui a remporté la compétition face au Russe SAFIN Timur (RUS). La Russie a donc remporté la médaille d’argent pour la compétition. La troisième place, avec la médaille de bronze, a été remportée par l’Italien AVOLA Giorgio (ITA) et le Coréen HA Taegyu (KOR).

Pour les épreuves par équipe du 22 janvier, les Italiens ont raflé la médaille d’or grâce à AVOLA Giorgio, FOCONI Alessio, GAROZZO Daniele et NISTA Lorenzo. L’équipe française a réussi s’emparer de la médaille d’argent grâce aux performances de CADOT Jeremy, LE PECHOUX Erwan, LEFORT Enzo et TONY HELISSEY Jean-Paul. À la troisième place avec les médailles de bronze, les Américains ont écrasé les Japonais avec un score final de 45-34.