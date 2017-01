Le procès Twitter : Cristiano Ronaldo (Real Madrid) est-il vraiment "Penaldo" ?

L’acte d’accusation :

C’est une attaque récurrente concernant Cristiano Ronaldo, quadruple Ballon d’Or, faut-il le rappeler. Avec une pointe de mauvaise foi, le Portugais est surnommé "Penaldo" pour sa propension à transformer des penalties, son arme principale selon certains. Et ce n’est pas son nouveau record partagé avec Hugo Sanchez - 56 penalties marqués en Liga – qui a fait disparaître cette périphrase. C’est même tout l’inverse.

Alors, si le surnom est loin d’être classe pour un joueur de ce calibre, est-il pour autant mérité ?

Les faits :

Pour tenter de répondre à cette question, nous avons choisi de resteindre les options aux "grands attaquants" évoluant en Europe. Autrement dit, nous avons décidé de ne retenir dans notre sélection que les attaquants (ailiers ou buteurs) ayant été présents dans le Top 10 du Ballon d’Or depuis 2009, année où CR7 a posé ses valises à Madrid.

Et, en termes de penalties marqués, aucune contestation possible : CR7 est celui qui en a marqués le plus, avec 69 réalisations depuis le point des onze mètres. Loin devant Zlatan Ibrahimovic (50) et son rival de toujours, Lionel Messi (47).

La plaidorie :

Oui, Cristiano Ronaldo marque des penalties. Beaucoup de penalties. Pour autant, limiter le talent du Portugais à ce simple exercice est une insulte à son talent et sa capacité à marquer sur différentes phases de jeu. Si l’on ne devait retenir qu’une chose de CR7, c’est qu’il est extrêmement complet. De loin, de près, de la tête, du gauche, du droit : Ronaldo sait marquer dans n’importe quelle position. Et pas simplement depuis le point de penalty.

La preuve se trouve d’ailleurs dans le ratio de penalties marqués rapportés aux réalisations totales de CR7. Sur ses 378 buts avec le Real (!), 69 sont des penalties, soit 18% de son total. Et ce n’est pas le ratio le plus élevé parmi les joueurs retenus.

Le jugement :

Oui, Cristiano Ronaldo marque beaucoup sur penalty. Mais limiter ses folles statistiques à cette réussite dans cet exercice est injuste tant le Portugais sait tout faire. Surtout, d’autres pointures mondiales présentent une dépendance bien plus grande vis-à-vis des coups de pied de réparation. Et Twitter ne s’acharne pas autant sur eux.

Surtout, c’est loin d’être un crime de transformer ses tentatives. C’est même tout l’inverse. Dernier point : Leo Messi. Car, oui, qu’on le veuille ou non, ce surnom de "Penaldo" est aussi né de sa rivalité avec l’Argentin et de l’argument selon lequel "la Pulga" n’avait pas besoin d’autant de penalties pour avoir des stats de Martien. Surtout, cet argument est plus que bancal lorsque l’on sait que Messi a raté 17 (!) de ses tentatives avec le Barça dans l’exercice. Autrement dit, s’il avait su les transformer, il présenterait aujourd’hui un bilan de 64 buts sur penalty et donc un ratio de … 17%. Presque autant que son vieil ami "Penaldo".

Données Sports Desk

Joueurs retenus : Lionel Messi, Wayne Rooney, Luis Suarez, Diego Forlan, Neymar, Samuel Eto’o, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, Radamel Falcao, Robin van Persie, Gareth Bale, Thomas Müller, Eden Hazard, Alexis Sanchez, Robert Lewandowski, Jamie Vardy, Antoine Griezmann