Battue par la Tunisie (2-1), l'Algérie est désormais dos au mur

Le talent individuel des Algériens ne suffira pas pour aller chercher le sacre dans cette CAN. Sauvés par deux fois par Riyad Mahrez face au Zimbabwe, les Fennecs ont cette fois buté sur le solide collectif tunisien (1-2), porté par un Mathlouthi des grands soirs, et n’ont désormais plus leur qualification pour les quarts de finale entre leurs mains.

