L'Algérie fait match nul avec le Zimbabwe (2-2) avec un doublé de Mahrez

On est passé près d'une première surprise dans cette CAN 2017, et non des moindres. Pourtant largement supérieure sur le papier et malgré deux buts de sa star Riyad Mahrez, l'Algérie a concédé le nul (2-2) face à de suprenants zimbabwéens pour son entrée en Coupe d'Afrique des nations, dimanche à Franceville. Les Fennecs sont déjà mal embarqués dans ce groupe B, alors que le Sénégal et la Tunisie s'affrontent à 20h00.

Sans joueur star mais avec un collectif rodé, le Zimbabwe a bien entamé sa rencontre, jouant décomplexé face à des Algériens pourtant favoris. Percutant tout le match, Khama Billiat a failli ouvrir le score d'une sublime reprise de volée mais le poteau a sauvé M'Bohli (11e). Et c'est Riyad Mahrez qui, d'une superbe inspiration, a trouvé l'ouverture le premier (13e), lançant idéalement l'Algérie.

Mais les Warriors ont très vite égalisé grâce à Juda Mahachi (17e) et ont même doublé la mise sur penalty, grâce à Nyasha Mushekwi (29e), récompensant leur très bonne première période. L'addition aurait pu être encore plus corsée sans un très bon Raïs M'Bohli sur sa ligne.

Raïs M'Bohli enlève la balle du 3-1

Immédiatement après la pause, Georges Leekens a effectué un choix fort et un premier changement en sortant Mokhtar Belkhiter, fautif sur le penalty concédé. Avec un bien meilleur Yacine Brahimi que dans le premier acte, et un Riyad Mahrez de nouveau virevoltant, l'Algérie a dominé la seconde période. Les Fennecs ont eu la possession et plusieurs occasions, par Ramy Bensebaini notamment, mais sont restés vulnérables aux contres des Warriors et à la vitesse de leurs attaques. Raïs M'Bohli a effectué une première parade décisive devant Billiat (54e), avant de récidiver en fin de partie pour le tournant du match.

On était tout proche du 3-1 pour le Zimbabwe lorsque Malajila a chipé le ballon à Meftah pour se présenter seul face à M'Bohli. Mais le nouveau gardien du Stade rennais a remporté son face à face et permis à l'Algérie d'exister encore. Bien lui en a pris puisque, dans la continuité, Riyad Mahrez a profité de la largesse de la défense adverse pour transpercer pour la deuxième fois Mkuruva (82e), coupable d'une légère faute de main sur le coup.

Riyad Mahrez félicité par Nabil BentalebAFP

Les Fennecs ont continué à pousser en fin de rencontre, espérant accrocher une victoire presque inespérée, mais ont dû se contenter du nul. Un résultat décevant pour les hommes de Georges Leekens, qui devront se montrer moins fébriles face à la Tunisie, jeudi, pour se sortir de ce "groupe de la mort". Une élimination dès la phase de groupe est inconcevable pour la bande de Mahrez, qui possède peut-être le meilleur effectif du tournoi. Rien que ça.