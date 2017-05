L'OL bat le PSG aux tirs au but et remporte le trophée pour la 6e fois de suite

Lyon reste bien l’ogre du foot féminin français. Les joueuses de l’OL ont remporté leur sixième Coupe de France consécutive en venant à bout du PSG au terme de la séance des tirs au but ce vendredi soir à Vannes (1-1, 7-6 tab). Elles ont pourtant souffert et peiné face à des Parisiennes rigoureuses après la belle ouverture du score de Cristiane (7e). Kumagai a égalisé sur penalty (34e) mais le score n'a plus évolué ensuite. Déjà championnes de France, les joueuses de Gérard Prêcheur signent un nouveau doublé national mais viseront surtout le sacre européen. Pour cela, elles devront encore battre les Parisiennes en finale de la Ligue des champions à Cardiff le 3 juin prochain.

Battues sèchement au Parc OL en championnat le week-end dernier (3-0), les Parisiennes avaient promis de livrer un tout autre match pour tenir tête à leurs glorieuses rivales. Elles ont tenu parole en se montrant réalistes sur leur premier contre grâce à la vitesse et à la qualité technique de la Brésilienne Cristiane qui a filé sur la droite avant d’envoyer sa sublime frappe enroulée du gauche dans la lucarne opposée (0-1, 7e). Les filles de Patrice Lair ont dès lors pu se regrouper dans leur camp pour protéger leur avantage face à des Lyonnaises conquérantes mais aussi, pour une fois, en panne d’inspiration.

Hegerberg discrète puis décisive

Les championnes de France ont tout de même été récompensées de leurs incessants efforts en obtenant un penalty pour un accrochage de Shirley Cruz sur Eugénie Le Sommer sur un corner lyonnais. La Japonaise Saki Kumagai a transformé la sanction avec un soupçon de réussite (1-1, 32e). Cela n’a pourtant pas permis à l’OL, privé de l’Américaine Alex Morgan pour cause de blessure, de retrouver ses repères offensifs face à des adversaires accrocheuses.

Plus tranchantes en début de seconde période, les Lyonnaises ont fait souffrir la défense parisienne mais leur avant-centre Ada Hegerberg a buté sur la réactive Katarzyna Kiedrzynek (55e). Dans cette rencontre disputée mais finalement assez fermée, la gardienne polonaise du PSG n’a plus eu à réellement s’employer avant la séance fatidique des tirs au but survenant dans la foulée du temps réglementaire. Les Parisiennes Eve Perisset et Ouleymata Sarr ont manqué leur tentative, la Lyonnaise Kumagai a échoué également mais sa coéquipière Hegerberg a converti la balle de match. L'OL s'offre une neuvième Coupe de France, la sixième de suite et n'espère plus qu'une chose désormais : conserver également son titre de champion d'Europe.