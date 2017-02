Coupe de France : Le PSG bat facilement Rennes avec un doublé de Draxler (0-4)

Le PSG poursuit sa route en Coupe de France. Les joueurs d'Unai Emery ont surclassé Rennes ce mercredi soir au Roazhon Park et rejoignent les huitièmes de finale (0-4). Julian Draxler s'est offert un doublé (27e et 68e), Lucas (38e) et Ben Arfa (90e) ont également marqué. Le double tenant du titre tient à son trophée.

Vidéo - Aile de pigeon et ballon piqué : le but plein de classe de Draxler lance le PSG 01:05

Plus d'infos à suivre...