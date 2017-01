FA Cup : Manchester United s'est facilement imposé, Schweinsteiger a rejoué et marqué

Un match sérieux. C'est ce que les supporters présents à Old Trafford pouvaient attendre des leurs et c'est ce que les joueurs de José Mourinho ont livré dimanche, lors du 4e tour de la FA Cup. Contrairement à Liverpool, piteusement éliminé samedi par Wolverhampton (1-2), les Red Devils ont fait respecter la hiérarchie contre Wigan (4-0), club évoluant en deuxième division. Le tout, avec Bastian Schweinsteiger sur la pelouse. Plus d'un an après sa dernière apparition pour le club anglais, l'international allemand a même marqué le quatrième but des siens d'un joli geste acrobatique.

Schweinsteiger buteur, Martial double passeur

Cette qualification s'est d'abord dessinée grâce à deux coups de tête. Ceux de Marouane Fellaini avant la pause, parfaitement servi par son partenaire allemand (1-0, 44e), et de Chris Smalling à la réception d'un centre d'Anthony Martial (2-0, 58e) en seconde période. Très actif, l'international français a délivré sa seconde passe décisive peu de temps après pour Henrikh Mkhitaryan (3-0, 74e).

Comme un symbole, c'est donc Bastian Schweinsteiger qui a clos le spectacle. A l'affût après un corner, l'ancien du Bayern a réalisé un retourné près du sol pour expédier le ballon au fond des filets (4-0, 81e). Auteur d'une prestation solide, il a montré à José Mourinho qu'il était plus d'une simple roue de secours.

Hull et Watford passent à la trappe

Les autres pensionnaires de Premier League ont connu un après-midi autrement plus compliqué. Hull City et Watford ont été éliminés par des formations évoluant dans des divisions inférieures.

Les Tigers ont même lourdement chuté sur le terrain de Fulham (4-1), qui n'est que 11e de Championship (D2). Le constat est presque pire pour les Hornets, qui ont perdu à Millwall (1-0), club de League One (D3).

Sutton United (D5) a de son côté créé l'exploit en venant à bout de Leeds United (D2) sur la plus petite des marges.

Les Résultats du 4e tour de la FA Cup :