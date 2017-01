Onze mois après sa grave blessure, Kurt Zouma est de retour

Ce fut long, très long et même plus long que prévu. Blessé aux ligaments du genou droit en février 2016, Kurt Zouma devait être indisponible pendant six mois, il effectuera finalement son retour à la compétition avec Chelsea ce dimanche contre Peterborough United au troisième tour de la Cup. Onze mois après sa mauvaise réception lors d'un choc contre Manchester United, le Français sera aligné d'entrée par Antonio Conte. "Il mérite de débuter, a assuré l'ancien coach de la Juventus. C'est une bonne opportunité pour lui de me montrer qu'il est en bonne forme".

Vidéo - Conte : "Zouma est titulaire, il le mérite" 00:45

Avant sa terrible blessure, Zouma était devenu titulaire chez les Blues sous les ordres de José Mourinho puis durant l'intérim effectué par Guus Hiddink. Il avait été stoppé en pleine ascension et avait notamment dû faire une croix sur l'Euro en France. Si le défenseur central s'entraîne déjà depuis de longues semaines et avait retrouvé le groupe de l'équipe professionnel, son entraîneur Antonio Conte n'a voulu prendre aucun risque avec lui. Le coach italien l'a ménagé alors que le Français avait joué avec la réserve au mois d'octobre.

Conte a confiance en lui

Kurt Zouma disputera donc ses toutes premières minutes de jeu avec l'équipe première ce dimanche après près d'un an sans jouer. Selon Conte, le solide défenseur central de 22 ans est prêt. "Sa blessure était très sérieuse, a précisé le technicien italien. J'ai parlé avec les dirigeants du club et nous avons décidé de lui donner davantage de temps pour se remettre. Il est désormais en bonne forme et il prêt à relancer sa carrière".

Eliminés en quart de la finale de la Cup par Everton la saison dernière, les Blues viennent de subir leur première défaite en championnat contre Tottenham (2-0) après treize victoires consécutives et ne peuvent pas se permettre de perdre un nouveau faux-pas face à un modeste adversaire. Kurt Zouma devra donc vite retrouver ses qualités sur la pelouse de Stamford Bridge et s'adapter aux nouvelles exigences de son entraîneur même si celui-ci a assuré lui faire confiance et ne pas vouloir recruter de nouveau défenseur central.