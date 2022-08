C'est bien connu, Antonio Conte et Thomas Tuchel ne sont pas du genre à rester impassibles sur leur banc pendant un match. Ce sont des entraîneurs habités par leur passion, ce qui occasionne parfois des réactions excessives et, inévitablement, quelques frictions. Dimanche, le derby de Londres entre le Chelsea du technicien allemand et le Tottenham de son homologue italien a donné lieu à un spectacle de haute facture, riche en rebondissements et conclu sur un score de parité (2-2) . Et au bord du terrain, il y avait beaucoup d'électricité.

Lorsque Pierre-Emile Hojbjerg a égalisé à 1-1 (68e), Conte a célébré de manière explicite, se tournant vers le staff adverse en laissant exploser sa joie. Cela n'a pas du tout été du goût de Tuchel, qui a bondi dans sa direction et s'est rapproché jusqu'à quelques centimètres du Transalpin. Un tête contre tête très tendu et guère apprécié par l'arbitre, qui a sanctionné chacun des deux acteurs d'un carton jaune. Auparavant, l'ancien entraîneur du PSG était déjà venu aux abords de la zone technique des Spurs, applaudissant ostensiblement à la fin du premier acte.

On pensait que cette soudaine montée en température n'irait pas plus loin. À tort. Juste après le coup de sifflet final, les deux coaches ont avancé l'un vers l'autre pour honorer la traditionnelle poignée de mains. Celle-ci a été plus musclée que cordiale et le ton est très vite monté entre les deux hommes. Des membres des deux clubs s'en sont mêlés, ce qui a donné lieu à un début d'échauffourée, et Conte comme Tuchel ont finalement été expulsés. C'était chaud, très chaud à Stamford Bridge.

