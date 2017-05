Francis Graille, nouveau président de l'AJ Auxerre

Francis Graille a été nommé mercredi président de l'AJ Auxerre (17e de Ligue 2) et succède à Guy Cotret, démissionnaire, a annoncé l'AJA au terme d'un conseil d'administration. M. Graille, 62 ans, nommé le 5 mai administrateur de la Société par actions simplifiées (SAS) qui gère la section professionnelle du club icaunais, a déjà été à la tête de Lille (2001-2002) et du Paris SG (2003-2005).

"Je n'étais pas très loin du foot et il y a eu cette opportunité d'y revenir avec ce club mythique qu'est Auxerre: une marque, un ancien champion de France avec des joueurs formés au club, plusieurs participations à la Champion's league", a déclaré M. Graille en conférence de presse. "C'est un club qui reste ambitieux et qui bénéficie d'une certaine aura dans le foot. Avec un actionnaire hors du commun, qui a une grosse envie de réussir, cela m'a plu de l'aider", a-t-il ajouté, souhaitant "redonner du lustre à cette belle endormie qu'est l'AJA".

Il aura pour "mission première d'aider l'équipe à obtenir son maintien" en Ligue 2. L'AJ Auxerre joue un match crucial ce vendredi 19 mai au stade Abbé-Deschamps avec la réception du Red Star. Une victoire assurerait le maintien du club", souligne le communiqué du club. "Dans un second temps, Francis Graille devra mener le projet ambitieux de l'AJA et de son propriétaire M. James Zhou, tant au niveau de l'équipe première, pour redorer le blason de l'AJA, qu'au niveau de la formation", ajoute le communiqué.

Originaire du Puy-en-Velay où il a été correspondant de l'AFP, Francis Graille a été responsable régional du groupe NRJ. Il est passé par Télé Lyon Métropole (TLM) avant de fonder Concept TV puis Visual TV, sociétés de production de télévision. Il a aussi travaillé dans la production cinématographique. Entre 2007 et 2009, il est directeur général de Sportive (Lagardère), spécialisée dans la valorisation des droits TV.

Il avait été condamné en appel en 2013 à six mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende pour des compléments de salaires non déclarés versés à des joueurs au PSG au début des années 2000.

Francis Graille lors de son passage au PSGGetty Images

AJA bloquée en L2

Guy Cotret, âgé de 62 ans, avait été nommé président de l'AJA après son rachat en 2013 par le fonds d'investissement Paris Luxembourg Participations dirigé par Emmanuel Limido, décédé en 2015, et dont la succession a été assurée par son épouse, Corinne Limido. Cette dernière a cédé ses parts en septembre 2016 au groupe chinois ORG Packaging, spécialisé dans l'emballage alimentaire, désormais actionnaire majoritaire (77% du capital contre 23% pour l'association AJA) et dont Francis Graille est l'un des représentants au conseil d'administration.

Le 29 avril, le PDG d'ORG James Zhou avait "accepté" la démission de Guy Cotret.

Durant les quatre années de son mandat, l'AJA n'a pu satisfaire son ambition de remonter en Ligue 1 (16e en 2014, 9e en 2015, 8e en 2016), mais a atteint la finale de la Coupe de France en 2015, perdue contre le PSG (1-0). Connue pour la qualité de son centre de formation, l'AJ Auxerre a également gagné la Coupe Gambardella (U19) en 2014. Cette période 2013-2017 a été très instable avec quatre entraîneurs.

Aucun joueur de l'effectif présent à l'arrivée de Cotret n'est encore à l'AJA, avec 59 départs pour 43 arrivées. Il y a eu trois directeurs du centre de formation. Ancien responsable de banque, Guy Cotret a toutefois été rigoureux dans sa gestion financière alors que le club était au bord de la faillite à son arrivée. Le budget a fondu de 22 millions d'euros en 2012-2013 à 12 millions cette saison.