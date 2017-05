Griezmann, Zouma, Modeste : les 9 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

Benzema ne voit pas Griezmann au Real Madrid

Griezmann au Real Madrid en 2018 ? C'est la rumeur lancée le mois dernier par l'Equipe. Le quotidien sportif a demandé ce mercredi à Karim Benzema ce qu'il en pensait. Réponse du numéro 9 merengue : "Le problème, c’est où jouerait-il, à quelle place dans l’équipe actuelle ? C’est un excellent joueur, un grand à l’Atlético, mais il évoluerait à quel poste au Real ? Notre jeu est également différent de celui de l’Atlético."

Notre avis : Ce n'est pas Benzema qui recrute au Real Madrid, mais tant que la BBC est là, difficile en effet d'imaginer Griezmann changer de bord.

Zouma plaît à l'Inter Milan et Valence

En manque de temps de jeu à Chelsea, Kurt Zouma pourrait quitter les Blues cet été. Récemment, la presse anglaise assurait que Chelsea envisageait de le prêter, comptant sur lui sur le long terme. Cela tombe bien puisque, selon la Cadena SER, le FC Valence souhaiterait justement se faire prêter l'ancien Stéphanois. En Italie, Tuttosport évoque aussi ce mercredi un intérêt de l'Inter Milan pour le défenseur central français.

Notre avis : Zouma a besoin de jouer et même si Valence et l'Inter ont perdu de leur lustre d'antan, ils restent deux clubs européens très respectables. Les nouvelles ambitions de l'Inter en font peut-être une destination plus séduisante que le club espagnol.

Onze mois après sa blessure, Kurt Zouma est de retour dans le onze titulaire de Chelsea en CupAFP

Le Bayern Munich pense à Paulinho

Récemment prolongé jusqu'en 2020 au Guangzhou Evergrande, Paulinho intéresse le Bayern Munich, en quête d'un successeur à Xabi Alonso au poste de numéro six. Une information déjà révélée il y a quelques jours par RMC (l'agent de Paulinho est celui de Marquinhos, ceci explique cela) et confirmée ce mercredi par GloboEsporte. Malgré son exil en Chine, Paulinho est un titulaire indiscutable de la sélection brésilienne dirigée par Tite, mais verrait d'un bon oeil un transfert en Bavière.

Notre avis : Après deux ans en Chine, l'heure est venue pour Paulinho de se frotter de nouveau au haut niveau européen.

La Chine rêve aussi de Modeste

En plus d'offrir un contrat stratosphérique à Pierre-Emerick Aubameyang, le Tianjin Quanjian viserait aussi Anthony Modeste, le buteur français de Cologne, auteur de 25 réalisations cette saison en Bundesliga. Selon L'Equipe, le club chinois entraîné par Fabio Cannavaro rêve d'associer Modeste à Aubameyang et proposerait ainsi 11 millions d'euros par saison, sur quatre ans, à l'ancien avant-centre de Bordeaux. Le club chinois, également associé à Diego Costa, avait déjà formulé l'hiver dernier une offre de 50 millions d'euros à Cologne pour Modeste. A noter toutefois que les clubs chinois ne peuvent aligner que trois joueurs étrangers au coup d'envoi d'une rencontre et que le Tianjin Quanjian possède actuellement Witsel, Pato, Geuvanio et Júnior Moraes. Il devra donc vendre avant d'acheter étranger, ce qui n'est pas forcément un problème en soi mais une donnée à avoir en tête.

Notre avis : Sportivement parlant, ce serait un énorme gâchis pour les deux joueurs. Mais il y a parfois des offres qui ne se refusent pas...

Anthony ModesteImago

Cabella parti pour rester à l'OM

Remplaçant à l'OM cette saison, Rémy Cabella aura du mal à inverser la tendance cet été. Cependant, L'Equipe croit savoir que l'ancien joueur de Montpellier, sous contrat jusqu'en 2020, devrait être conservé par le club phocéen, qui compte sur lui. C'est en tout cas le discours qu'aurait tenu récemment Andoni Zubizarreta à son agent. De quoi rassurer Cabella, qui avait un temps envisagé un départ l'hiver dernier.

Notre avis : Un effectif n'est pas composé que de onze titulaires. Cabella sera un très bon remplaçant pour l'OM la saison prochaine.

Monchi veut Lemina à la Roma

Voyant Franck Kessie lui filer sous le nez, lui qui se dirige vers l'AC Milan, l'AS Roma étudierait plusieurs alternatives, selon La Repubblica. L'une d'elles mènerait ainsi au milieu de terrain gabonais de la Juventus Turin, Mario Lemina. Selon le média italien, Monchi apprécie le profil de l'ancien Marseillais, tout comme celui du Tchèque Jakub Jankto (Udinese).

Notre avis : Lemina joue peu à la Juventus. La Roma serait une belle destination pour lui, même si la concurrence y serait également féroce.

Mario Lemina (Juventus) contre le Dinamo ZagrebAFP

Ricardo Rodriguez à l'AC Milan, ça brûle

Bien embarqué depuis plusieurs jours, le transfert de Ricardo Rodriguez à l'AC Milan se précise. Selon Sky Italia et son spécialise mercato Gianluca Di Marzio, l'affaire est bouclée. Milan devrait ainsi débourser 15 millions d'euros, plus 3 millions de bonus, pour le latéral gauche de Wolfsburg, qui signera lui un contrat de 4 ans en Lombardie. Le transfert pourrait être officialisé dès la semaine prochaine selon cette source. Pour rappel, Ricardo Rodriguez avait aussi été annoncé au PSG, à l'Inter Milan et plus récemment au Barça.

Notre avis : Une très belle affaire réalisée par les nouveaux propriétaires de l'AC Milan, si elle se conclut.

L'OL veut blinder son jeune international U17

Révélation de l'Euro U17 avec huit buts, Amine Gouiri a qualifié l'équipe de France pour le Mondial de sa catégorie en inscrivant le seul but des mini-Bleus mardi face à la Hongrie en match de barrage. Des performances qui devraient permettre au jeune attaquant de l'OL d'obtenir rapidement un premier contrat professionnel et d'être intégré progressivement à l'effectif professionnel lyonnais la saison prochaine. Selon L'Equipe, les dirigeants de l'OL ont prévu de rencontrer prochainement les représentants du natif de Bourgoin-Jallieu pour évoquer ces sujets.

Notre avis : L'OL tient une (nouvelle) pépite et a bien raison de sécuriser son avenir.

Vidéo - Libérée par Gouiri, la France verra les quarts de finale 01:56

Le prometteur Henrichs prolonge au Bayer Leverkusen

Son nom avait été cité au FC Barcelone et au Bayern Munich ces derniers mois. Titulaire en Bundesliga du haut de ses 20 ans, le latéral allemand Benjamin Henrichs a finalement décidé de prolonger de deux années supplémentaires son contrat au Bayer Leverkusen, avec qui il est désormais sous contrat jusqu'en 2022. Il a été appelé ce jeudi par Joachim Löw pour disputer la Coupe des confédérations avec l'Allemagne.