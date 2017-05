L'UEFA teste une nouvelle séance de tirs au but censée être plus égalitaire

Il n'y pas que l'arbitrage vidéo dans la vie de l'IFAB, l'instance internationale garante des lois du football et de ses évolutions. A l'occasion du championnat d'Europe féminin des moins de 17 ans, qui a démarré ce mardi par une victoire des Françaises face aux Tchèques (2-1), une nouvelle règle sera expérimentée après les poules en cas de séances de tirs au but.

Habituellement, chaque équipe se succède lors d'une séance de tirs au but sur un format qu'on pourrait résumer simplement par AB-AB (A pour équipe A, B pour équipe B). Ce que se demande l'IFAB, c'est si l'équipe qui débute la série a un avantage sur la seconde, censée avoir plus de pression au moment de tirer ses tirs au but et être donc désavantagée (thèse qui oppose les économistes du sport qui se sont penchés sur la question).

Des tirs au but façon tie-break

Conséquence de cette question existentielle, l'UEFA a donné son accord pour tester un nouveau schéma à l'occasion de cet Euro féminin U17. L'équipe A débutera ainsi la série de tirs au but, l'équipe B l'imitera ensuite, mais le troisième tir au but ne sera plus exécuté par l'équipe A, mais par l'équipe B. Pour schématiser, cette séance de tirs au but new-look s'organisera désormais sur le format AB-BA, comme lors d'un tie-break au tennis.

1er tab = équipe A, 2e tab = équipe B

3e tab = équipe B, 4e tab = équipe A

5e tab = équipe A, 6e tab = équipe B

7e tab = équipe B, 8e tab = équipe A

9er tab = équipe A, 10e tab = équipe B

En cas d'égalité, l'équipe B tirera le 11e tir au but, l'équipe A le 12e, et ainsi de suite.

Lors du tirage au sort précédent la séance de tirs au but, l'équipe qui l'emportera choisira si elle débute la séance ou si elle laisse la main (actuellement, l'équipe qui remporte le tirage au sort tire en premier). Cette expérimentation sera également conduite lors du championnat d’Europe masculin des moins de 17 ans (3 mai-19 mai) ainsi que lors de l’Euro féminin cet été (16 juillet-6 août).