Le Parc des Princes est le 7e stade de football qui génère le plus de revenus

Comme chaque année depuis maintenant 20 ans, le célèbre cabinet d'audit et de conseil Deloitte dévoile sa Football Money League, comprenez son classement des clubs de football ayant généré le plus de revenus lors de la saison écoulée.

Manchester United et Old Trafford au top

Rendu public en janvier dernier, le classement 2017 concerne donc l'exercice 2015-2016. Principal enseignement à retenir, Manchester United a mis fin à 11 ans de règne du Real Madrid en générant 689 millions d'euros de revenus la saison passée, contre 620,1 millions d'euros pour le club merengue, également dépassé par son rival barcelonais et ses 620,2 millions d'euros générés en 2015-2016.

Old TraffordImago

Pour obtenir ces chiffres, Deloitte additionne les revenus commerciaux, les droits TV mais aussi les recettes de jour de match, le fameux "Match Day". Un chiffre correspondant aux revenus générés par les clubs via la billetterie et les loges de leurs stades les jours de match, mais pas que, puisque l'étude a par exemple pris en compte également les revenus générés par le Camp Nou lors du concert de Bruce Springsteen ou de la finale du Top 14 entre le RC Toulon et le Racing 92.

Le Parc des Princes se porte bien

Sixième au classement général avec 520,9 millions d'euros générés en 2015-2016, le PSG a perdu deux places au classement mais possède par contre, comme l'an dernier, le septième stade "le plus rentable", ou plutôt, le septième stade à rapporter le plus d'argent. Le Parc des Princes aurait ainsi permis au PSG d'engranger 92,5 millions d'euros la saison passée, contre 78 millions d'euros en 2014-2015. Une belle progression de 18,6% qui s'explique notamment par les travaux de rénovation de l'enceinte francilienne et l'augmentation du nombre de loges. Il s'agit d'ailleurs du seul stade français présent dans ce Top 10. Ce qui s'explique assez simplement par le taux de remplissage élevé du stade parisien couplé à des tarifs plus élevés que ses rivaux nationaux.

Pour le reste, on notera qu'Old Trafford est passé en tête du classement alors qu'il avait terminé au pied du podium l'an dernier. Le stade cher aux Red Devils est passé devant l'Emirates Stadium, Santiago Bernabéu et le Camp Nou. L'augmentation des tarifs des billets en Premier League, tant décriée, a en effet permis à de nombreux clubs anglais de continuer à développer leurs revenus les jours de match.

Ce n'est pas la taille qui compte

Comme l'an dernier, il est également intéressant de noter que la capacité des enceintes et les affluences ne font pas tout puisque le Parc des Princes génère par exemple plus de revenus que l'Etihad Stadium et le Signal Iduna Park, qui sont plus grands et ont été en moyenne plus visités que le Parc des Princes la saison passée en championnat. L'antre du Borussia Dortmund a d'ailleurs été la plus visitée, en moyenne, de ce Top 10 mais figure à la dernière place du classement en terme de revenus générés les jours de match.

Les 10 stades qui ont généré le plus de revenus en 2015-2016

1. Old Trafford (Manchester United) = 137 500 000 euros (affluence moyenne en championnat : 75 327)

2. Emirates Stadium (Arsenal) = 133 600 000 euros (59 980)

3. Santiago Bernabéu (Real Madrid) = 129 000 000 euros (71 280)

4. Camp Nou (FC Barcelone) = 121 400 000 euros (79 724)

5. Allianz Arena (Bayern Munich) = 101 800 000 euros (75 017)

6. Stamford Bridge (Chelsea) = 93 200 000 euros (41 500)

7. Parc des Princes (Paris SG) = 92 500 000 euros (46 160)

8. Anfield (Liverpool) = 75 900 000 euros (44 108)

9. Etihad Stadium (Manchester City) = 70 200 000 euros (54 013)

10. Signal Iduna Park (Borussia Dortmund) = 61 100 000 euros (80 760)