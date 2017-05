Di Maria, Reus, Coutinho : malgré la MSN, le Barça multiplie les pistes en attaque

C'est bien connu, les joueurs offensifs font vendre plus de journaux que les défenseurs. Voilà comment on pourrait analyser à première vue les récurrentes rumeurs envoyant des attaquants au FC Barcelone la saison prochaine, alors que le club catalan possède sans doute le trio le plus redoutable d'Europe avec Messi, Suarez et Neymar. Cela n'a pas empêché pour autant la presse sportive barcelonaise de faire ces dernières semaines de Paulo Dybala et d'Antoine Griezmann des cibles estivales du club blaugrana, deux noms qui ont d'ailleurs depuis sagement disparu du paysage médiatique catalan.

Ce mardi, Mundo Deportivo et Sport relancent toutefois l'idée d'un recrutement d'un joueur offensif au Barça, en dépit donc de la présence de la fameuse MSN. L'argumentation du premier quotidien cité est la suivante : le Barça pourrait perdre Arda Turan cet été et chercherait donc un joueur de son profil. Recruté à l'été 2015 à l'Atlético Madrid, le milieu offensif turc avait été acheté pour évoluer soit au poste d'ailier gauche, pour faire souffler Neymar, soit un cran plus bas, pour épauler voire prendre à terme la place d'Andrés Iniesta. D'abord contraint de patienter six mois avant de pouvoir jouer, en raison de la sanction du Barça, l'international turc ne s'est depuis jamais vraiment imposé en Catalogne.

Le Barça en quête d'un remplaçant à Arda Turan ?

Pour Mundo Deportivo, cette situation devrait conduire Arda Turan à voler vers d'autres cieux cet été et donc pousser le Barça à recruter un joueur capable à la fois d'évoluer sur l'aile gauche, mais aussi un cran plus bas, dans un milieu à trois. Plusieurs pistes sont citées, dont celle menant au gaucher Bernardo Silva, qui a pourtant joué toute sa saison au poste de milieu offensif droit à Monaco. Mais outre cette incohérence, MD ne croit de toute façon pas trop à cette possibilité, estimant que le Portugais manque encore d'expérience au plus haut niveau.

Arda Turan et Lionel MessiAFP

Paradoxalement, alors que cette supposée recrue n'arriverait pas avec l'assurance d'être titulaire, Mundo Deportivo pense que le Barça cherchera un joueur plus confirmé et plus expérimenté que le très performant Portugais de Monaco. Vieille piste du Barça, Marco Reus est ainsi cité, lui qui peut jouer un peu partout en attaque, moins peut-être un cran plus bas. Ses nombreuses blessures ne joueraient de toute façon pas en sa faveur, de même que son fort attachement au Borussia Dortmund. Piste plus surprenante encore, celle menant au droitier Vitolo, très performant à Séville mais vrai joueur de couloir droit. Le voir évoluer milieu axial gauche devant Busquets n'est pas franchement évident à première vue.

Le serpent de mer Di Maria

Et c'est là que le serpent de mer Di Maria refait surface. Même s'il l'a beaucoup moins fait au PSG, Angel Di Maria est capable de jouer à la fois sur un côté ainsi qu'un cran plus bas dans un milieu à trois. C'est notamment dans ce rôle qu'il avait brillé avec le Real Madrid de Carlo Ancelotti en 2013-2014 lors d'une saison marquée par la conquête de la Décima. Déjà intéressé par lui lorsqu'il était sur le point de quitter Manchester United à l'été 2015 (mais il disposait à l'époque d'une clause anti-Barça), le club catalan reviendra-t-il à la charge cet été ? Pour Mundo Deportivo, c'est possible. La relation qu'entretient El Fideo avec ses compatriotes Messi et Mascherano est vu comme un plus. Mais le fait qu'il appartienne au PSG est présenté comme un obstacle de taille, surtout à l'heure où le nom de Marco Verratti est régulièrement associé au club catalan.

Coutinho aurait dit oui

Du côté de Sport enfin, c'est la piste menant à Coutinho qui fait encore une fois les gros titres ce vendredi. Le quotidien sportif catalan entretient cette rumeur depuis des semaines mais avance ce mardi que le milieu offensif brésilien de Liverpool est d'accord pour rejoindre le Camp Nou cet été. Resterait un obstacle de taille, convaincre les Reds de lâcher leur pépite, récemment prolongée jusqu'en 2022. "Liverpool réclame 90 millions d'euros" assure ainsi Sport. Très proche de Neymar, qui répète régulièrement qu'il aimerait jouer avec lui à Barcelone, Coutinho possède en tout cas ce profil de joueur pouvant jouer à la fois en meneur de jeu ou sur une aile, ainsi qu'un cran plus bas pour apporter sa créativité et sa justesse technique. Difficile pour autant d'imaginer le club anglais, en passe de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, céder l'un de ses meilleurs éléments.