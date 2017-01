Enrique prône l'arbitrage vidéo après un but "fantôme" du Barça

Luis Enrique a réaffirmé son souhait d'instaurer l'arbitrage vidéo. L'entraîneur du FC Barcelone a rappelé sa après un but "fantôme" injustement refusé à son équipe face au Betis Séville (1-1) alors que le ballon avait bel et bien franchi la ligne. A la 76e minute de jeu, alors que le Barça poussait pour égaliser, le défenseur du club andalou Aïssa Mandi a effectué un sauvetage en catastrophe et l'arbitre n'a pas bronché alors que le ballon était largement entré à l'intérieur de la cage. Les Catalans ont fini par égaliser à la 90e minute par Luis Suarez de ce match de la 20e journée du Championnat d'Espagne.

"J'ai vu une photo" de l'action, a réagi Luis Enrique en conférence de presse. "Je garde le même discours: les arbitres ont besoin d'aide et cela passe par tout ce qui est matériel, comme des caméras pour les aider", a-t-il ajouté, tout en refusant d'accabler l'arbitre de la rencontre de dimanche. "Il y a des fois où cela nous pénalise, d'autres fois non. Les arbitres ont besoin d'aide et cette action montre bien ce qui pourrait changer", a-t-il fait valoir. Connu pour ses avis tranchés, Luis Enrique est un fervent défenseur de l'assistance vidéo pour les arbitres. "L'évolution du football doit passer par là", estimait-il mi-décembre.

Lucide, le technicien barcelonais a néanmoins reconnu dimanche que son équipe avait signé un mauvais match à Séville. "Je repars avec le sentiment que nous avons gagné un point et que le Betis méritait mieux", a-t-il admis. "C'est dommage au vu de la dynamique où nous étions mais c'est le football. (...) Il reste énormément de journées à disputer dans ce Championnat. C'est une compétition qui récompense la régularité. Avec tous les matches qui restent, seul le meilleur gagnera la Liga et nous verrons bien qui c'est", a-t-il conclu.