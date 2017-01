Espagne - 17e journée: Ben Yedder mate la Real Sociedad (4-0), Séville 2e

Un triplé du Français Wissam Ben Yedder, son premier en Championnat d'Espagne, a permis à Séville d'écraser 4-0 la Real Sociedad, samedi pour la 17e journée, et d'occuper la 2e place provisoire derrière le Real Madrid et devant le FC Barcelone, qui joue dimanche.

Joli récital de Ben Yedder! Au stade Anoeta de Saint-Sébastien, l'attaquant a ouvert le score en profitant d'une frappe repoussée pour marquer à angle fermé (25e), avant de doubler la mise quatre minutes plus tard en crochetant le gardien dans une défense plutôt passive (29e). Ensuite, l'ancien Toulousain a été passeur décisif sur le troisième but, signé Pablo Sarabia (73e), et il a fini par sceller son "coup du chapeau" d'un tir croisé (83e), portant à huit unités son total en Liga.

Grâce à "WBY", le club andalou (36 pts) s'installe à la deuxième place provisoire du Championnat d'Espagne derrière le Real Madrid (1er, 40 pts), large vainqueur un peu plus tôt de Grenade (5-0). Le FC Barcelone, désormais troisième (34 pts), aura l'opportunité de récupérer sa place de dauphin en cas de succès dimanche soir (20h45) sur le terrain de Villarreal (5e, 29 pts).