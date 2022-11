L'entraîneur de Monaco Philippe Clement a reconnu vendredi que son capitaine Wissam Ben Yedder était "déçu" de ne pas avoir été sélectionné pour la Coupe du monde avec les Bleus, mais qu'il avait aussi envisagé cette possibilité: "ce n'est pas un gamin". "Wissan était déçu, a déclaré le coach de l'ASM en conférence de presse. Mais ce n'est pas un gamin. Il a de l'expérience. Il savait que c'était une possibilité. Ce n'est pas la meilleure pour lui, c'est clair. Mais il a fait de bons entraînements. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer encore."

Le technicien belge a souligné que "ceux (Badiashille, Ben Yedder, Disasi, ndlr) qui n'ont pas été sélectionnés se sont bien entraînés" dans la perspective du match contre l'OM dimanche en clôture de la 15e journée de L1, avant la longue pause du championnat jusqu'à fin décembre. "Malgré leur déception, ils restent très impliqués dans l'histoire de l'équipe, ici, a dit Clement. Et ils veulent montrer que dimanche, ils seront prêts. Je n'ai aucun doute à ce sujet."

"Moi, comme joueur, j'ai eu la chance de jouer la Coupe du monde en France (en 1998, ndlr), a argumenté Clement. Mais celle d'après (en Corée du sud et Japon en 2002, ndlr), j'ai eu la mauvaise expérience de me blesser sur le dernier match avant la Coupe du monde et je l'ai manquée. On ne peut pas espérer que cela se passe, mais cela arrive." Clement a donc demandé à tous ses joueurs de continuer à s'investir normalement. "Quand tu ne vas pas correctement dans les duels, il y a plus de risques pour des blessures, a-t-il conclu. Donc rien n'est demandé dans ce sens. D'ailleurs, personne n'a cet état d'esprit. Et les entraînements continuent même à être d'une grande intensité."

