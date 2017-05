L'international argentin Martin Demichelis met fin à sa carrière à 36 ans

Les yeux humides et entouré de ses coéquipiers et de son entraîneur Michel, Martin Demichelis a annoncé ce lundi à Malaga la fin de sa carrière professionnelle, à l'âge de 36 ans. Passé de l'Espanyol Barcelone à Malaga l'hiver dernier, le défenseur central argentin a justifié sa décision devant les médias présents : "Je remercie le club, mes coéquipiers et le coach, mais je dois être honnête avec moi-même. J'ai perdu la force dans mes jambes et mon pouvoir de concentration", a expliqué l'ancien joueur de Manchester City, qui a disputé 11 matches de Liga cette saison.

Formé et lancé en pro à River Plate, en Argentine, Martin Demichelis aura joué huit saisons pour le Bayern Munich, avec qui il aura rempli son armoire à trophées avec notamment quatre titres de champion d'Allemagne et autant de Coupes d'Allemagne. Champion d'Angleterre avec Manchester City en 2014, Demichelis aura également porté à 51 reprises le maillot de l'Albiceleste, la dernière fois en octobre dernier face au Paraguay.