Le Real Madrid explose Grenade (5-0) et égale le record d'invincibilité du Barça

Le Real de Zidane continue sa chasse aux records. Très facile vainqueur du modeste Grenade, samedi à Santiago-Bernabeu sur le score de (5-0), le club espagnol a officiellement égalé le record d'invincibilité, toutes compétitions confondues, d'un club de Liga, détenu par le FC Barcelone de Luis Enrique, resté invaincu pendant 39 matches entre octobre 2015 et avril 2016.

Avec 39 rencontres sans défaite, le Real de Zidane a désormais franchi un nouveau cap proprement symbolique et surtout conforté sa place de leader de la Liga. Avec 40 points au compteur, avec un match en retard à jouer sur la pelouse de Valence en février prochain, la Casa Blanca a provisoirement repoussé le FC Barcelone à six points et pourra sereinement aborder le mois de janvier.

CR7 y est allé de son petit but pour l'occasion

Jamais inquiété par Grenade, modeste 19e de la Liga, le Real a déroulé comme s'il effectuait un match d'entraînement et plié la rencontre en claquant 4 buts en une demi-heure. Porté par les réalisations d'Isco, auteur d'un doublé (12e, 31e), de Karim Benzema (20e) et Cristiano Ronaldo (27e), le Real s'est mis à l'abris de tout problème et a sorti une prestation collective très solide... mais pouvait-il en être autrement ?

Pas vraiment inspiré samedi, Cristiano Ronaldo y est également allé de son but. Un peu facile dans les combinaisons effectuées par Karim Benzema, souvent mal placé, le Portugais n'a pas sorti la meilleure prestation de sa carrière pour son retour à la compétition, trois semaines après le succès du club madrilène en Coupe du monde des Clubs. Peu importe.

Avant le coup d'envoi, CR7 a présenté le quatrième Ballon d'Or de sa carrière au public du Bernabeu, qui s'était spécialement paré d'or pour le célébrer devant les anciennes gloires de la maison madrilène. C'était beau et fort. Un moment à part surtout.