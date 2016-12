Zlatan Ibrahimovic : "Jouer avec Messi, c'est comme jouer à la PlayStation"

C'est une sortie presque inespérée venant de Zlatan Ibrahimovic. Habitué aux sorties fracassantes, le Suédois s'est fendu d'une belle punchline à propos de Lionel Messi. Interrogé par ESPN sur la Pulga, avec qui il a joué lors de la saison 2009-2010 au Barça, Ibra s'est laissé aller à un éloge du gaucher argentin. "Messi est unique. Je ne sais pas si on verra un autre joueur faire ce qu'il a fait parce qu'il a son style et je ne crois pas qu'il soit possible de devenir ce joueur", a d'abord expliqué l'attaquant de Manchester United.

Puis, dans une comparaison qui fera sourire tous les fans de jeux vidéo tant elle semble pertinente, Zlatan a balancé une phrase dont il a le secret : "J'ai eu la chance de le voir tous les jours et comme je l'ai déjà dit, c'est comme jouer à la PlayStation : tu lui donnes la balle et il commence à passer tous les adversaires, c'est ça Messi".

" Je suis celui qui a conquis différents pays, il est celui qui est resté au même endroit et a été incroyable "

Mais la compétition en 2016 entre les deux hommes est réelle au classement des buteurs. Avec 51 réalisations, la Pulga domine toujours ce classement sur l'année civile. Mais Zlatan, 50 buts, peut le dépasser ce samedi contre Middlesbrough (16h) pour le battre sur le fil. Mais la comparaison s'arrête là pour le Suédois. "Nous sommes deux joueurs aux styles différents. Je suis celui qui a conquis différents pays, il est celui qui est resté au même endroit et a été incroyable", a d'abord avancé le Z. Avant de rendre un dernier hommage au numéro 10 du Barça et de la sélection argentine : "S'il peut le faire là-bas, il peut le faire n'importe où parce qu'il est ce genre de joueur qui aime le football. Il l'aime tellement qu'il n'aurait aucun problème à réaliser les mêmes performances ailleurs". Classe.