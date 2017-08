Le Barça bloque le paiement d'une prime de 26 millions à Neymar

Le FC Barcelone veut attendre d'en savoir plus. Selon une source au sein du club catalan, les Blaugrana ont bloqué le paiement d'une prime de 26 millions d'euros à Neymar, dans l'attente de savoir s'il rejoint le Paris SG. "Ces 26 millions d'euros ont été déposés chez un notaire en attendant de savoir si le joueur reste", a dit cette source à l'AFP. Cette prime avait été négociée il y a un an quand le footballeur, déjà approché par le PSG, avait renouvelé son contrat avec le Barça jusqu'en 2021.

Ce contrat incluait une prime de prolongation pour Neymar à la fin de la première année ainsi qu'une augmentation de sa clause de résiliation de 200 à 222 millions d'euros que le PSG semble à présent disposé à payer.

L'avenir de Neymar focalise l'actualité du Barça: le Brésilien de 25 ans n'est pas rentré à Barcelone avec ses coéquipiers après la tournée du club catalan aux Etats-Unis, qui s'est soldée par trois victoires contre la Juventus, Manchester United et le Real Madrid. Il s'est rendu en Chine pour participer lundi à différents évènements de promotion publicitaire et à chaque fois a évité d'évoquer sa situation. L'équipe blaugrana reprend l'entraînement mercredi matin, une reprise pour laquelle Neymar est convoqué même si, selon la presse sportive à Barcelone, il est peu probable qu'il y participe. "Neymar et tous les joueurs sont convoqués à l'entraînement", a indiqué la source du Barça.