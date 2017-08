Neymar a fait ses adieux à Barcelone… mais la Liga veut bloquer son transfert

Chaque jour, on a droit à un nouvel épisode dans le feuilleton Neymar. Mais ce mercredi, ça se précise sérieusement. La star brésilienne du FC Barcelone a en effet regagné le terrain d'entraînement du club catalan. Dernier à arriver sur les lieux, le joueur de 25 ans n'a fait qu'un petit tour. Le temps de dire adieu à ses coéquipiers et de leur expliquer qu'il allait signer au PSG. "Le joueur est venu s'entraîner comme prévu et a communiqué à ses coéquipiers qu'il s'en allait", a expliqué un porte-parole du club à l'AFP. "L'entraîneur lui a donné l'autorisation de ne pas s'entraîner et d'aller s'occuper de son avenir".

Selon L'Equipe, le Brésilien viendra à Paris vendredi pour passer sa visite médicale. Et il devrait être présenté en début de semaine prochaine. Mais le journal précise que le PSG a toujours peur de voir la star changer d'avis. L'autre petite bombe de mercredi vient d'ailleurs de la ligue espagnole.

" Nous n'accepterons pas l'argent du PSG pour Neymar "

La Liga est décidément prête à tout pour conserver Neymar à Barcelone. Selon le quotidien catalan Sport, la Ligue espagnole serait ainsi prête à refuser le paiement de la clause libératoire du Brésilien. Les raisons selon Sport ? Les soucis de contrat de Neymar avec notamment la prime de 26 millions d'euros qui a été bloquée par le Barça. Et le flou autour du non-respect du fair play financier.

Dans une longue interview accordée au quotidien As, Javier Tebas, le président de la Liga, annonce ainsi : "Nous n'accepterons pas l'argent du PSG pour Neymar. Le PSG est clairement un exemple de dopage financier d'un club", dénonce-t-il encore avant de lancer : "Cela va déstabiliser tout le football professionnel".

La semaine passée, Javier Tebas était déjà monté au créneau sur la Cadena Ser en annonçant : "La Liga va déposer cette plainte car c'est une question liée à la compétition de La Liga,". Il avait poursuivi : "Cela veut dire que le Qatar (propriétaire du club) injecte des fonds, en violant les règles de fair-play financier de l'UEFA et les règles en terme de concurrence de l'Union européenne et ça, on va le dénoncer". Le feuilleton n’est donc certainement pas terminé.