"Paie et va-t-en", "A jamais!": la presse espagnole ne digère pas le transfert de Neymar

Il fallait s'en douter : le transfert de Neymar fait la Une de toute la presse ! En France. Mais aussi dans le monde. Même le Financial Times l'a ainsi mis en Une. C'est cependant en Espagne que l'on trouve les titres les plus virulents. Sans grande surprise. L'amertume et l'aigreur sont au rendez-vous.

Si Lionel Messi a tenu à dire au revoir à son ami avec un message touchant sur son compte Instagram, la presse espagnole est ainsi beaucoup plus froide. Et c’est un euphémisme. Car si le journal catalan Mundo Deportivo se contente d'un "Adieu Neymar" et se concentre surtout sur les possibles remplaçants du Brésilien, les autres titres ne font pas dans la dentelle et égratignent celui qui a choisi de quitter la Liga.

Sport, l'autre journal sportif catalan de référence, n'y va ainsi pas avec le dos de la cuillère. Sa Une est sombre avec une photo de Neymar et le titre laconique "Hasta nunca!" ("A jamais !"). Amer, Sport estime que Neymar "s'en va pour l'argent. Seulement pour l'argent". Le départ du Brésilien n'est que "l'intersection fatale de deux facteurs diaboliques: l'argent du Qatar (le fonds d'investissement QSI est propriétaire du PSG, NDLR) et l'ambition monétaire et sportive des Neymar", un entourage "toxique", analyse le journal.

"Neymar n'a pas été recruté par un club mais par un Etat, une dictature accusée de financer le terrorisme qui ne sait plus quoi faire de son argent et achète tout ce qui lui fait envie, y compris les personnes", assène le quotidien.

La Une la plus forte est cependant le fruit d'un journal madrilène. As lance un "Paie et va-t-en !". Son concurrent à Madrid, Marca, se projette lui un peu plus. En Une déjà avec son titre qui en dit long sur l'importance de ce transfert : "La signature qui change l'histoire du football". Et dans un éditorial où le plus grand journal sportif du monde hispanique souligne que le Barça devra "se montrer plus habile dans les prochains recrutements qu'il ne l'a été dans la gestion de la crise" Neymar, où il a été "constamment sur la défensive".

Enfin, même la presse généraliste lâche son venin. "Neymar part comme il est venu, d'embrouille en embrouille, et les poches pleines", estime El Pais, le journal le plus lu du pays, évoquant son transfert au Barça en 2011 qui a valu des poursuites en justice au joueur brésilien comme au club catalan. De son côté le quotidien conservateur ABC constate que "Neymar laisse un trou béant au Barça". "Le rendement du Brésilien est resté bien en dessous du coût de son recrutement, il a abîmé le club et il lègue un tas de polémiques et de procès". En clair, le départ de Neymar ne passe pas vraiment.