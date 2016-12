Ligue 1 - Notre équipe type de la première moitié de saison

Stéphane Ruffier (Saint-Etienne)

Pourquoi lui ? Il a toujours été une valeur sûre de la Ligue 1. Mais cette saison, il est entré dans une nouvelle dimension. Demandez donc aux attaquants nantais, parisiens, monégasques, guingampais, bastiais ou marseillais qu'il a écoeurés par ses parades. Sans lui, les Verts navigueraient dans les eaux troubles du classement.

La stat qui résume tout : 82,05% de tirs arrêtés. C'est monstrueux.

Stéphane Ruffier, gardien de l'AS Saint-Etienne lors de la saison 2015/2016 de Ligue 1.Panoramic

Ricardo Pereira (Nice)

Pourquoi lui ? Quand il dévale sur son côté droit, il faut s'attendre à ce que la foudre s'abatte sur ses adversaires. Défenseur coriace, contre-attaquant efficace, Pereira épouse le profil du parfait latéral moderne. Sous les ordres de Puel puis Favre, il s'est complètement épanoui jusqu'à devenir la référence du poste cette saison.

La stat qui résume tout : 3 passes décisives, notamment face à l'OM et Monaco.

Ricardo Pereira (Nice)AFP

Kamil Glik (Monaco)

Pourquoi lui ? Monaco est la meilleure attaque d'Europe mais sa recrue estivale la plus convaincante est un défenseur central. Kamil Glik a apporté son goût du combat et sa fiabilité à une arrière-garde disciplinée. Son excellent début de saison a placé l'ASM sur les bons rails. Glik, c'est du solide.

La stat qui résume tout : Avec 3 buts, il est le défenseur central le plus prolifique de Ligue 1.

Glik a délivré MonacoAFP

Dante (Nice)

Pourquoi lui ? Parce qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour montrer l'étendue de sa classe. Après une saison poussive à Wolfsburg, l'ancien Lillois a retrouvé les terrains français avec une aisance insolente. De la soie dans les chaussures, du plomb dans les cuisses : le Brésilien a fait souffrir les attaquants adverses tout en régalant ses équipiers avec ses relances souvent bien senties.

La stat qui résume tout : Avec 13 buts encaissés, Nice présente la meilleure défense de Ligue 1.

Dante (Nice)Panoramic

Marçal (Guingamp)

Pourquoi lui ? Il est arrivé dans l'anonymat le plus total du Portugal. Marçal n'était même pas le premier choix de l'En Avant pour muscler son aile gauche. Latéral très offensif, ses montées sont tranchantes. A 27 ans, il s'impose comme l'une des révélations de ces six premiers mois de championnat.

La stat qui résume tout : Il est le troisième meilleur passeur du championnat de France avec 5 offrandes. Aucun défenseur ne fait mieux.

Marçal (Guingamp) face au PSG de VerrattiPanoramic

Fabinho (Monaco)

Pourquoi lui ? Arrivé à Monaco pour jouer arrière droit, il explose cette saison dans un rôle de milieu axial. A ce poste, son volume de jeu prend tout son sens. Le Brésilien sait tout faire. Parfaite courroie de transmission entre la défense et l'attaque, c'est lui qui donne le tempo de l'AS Monaco.

La stat qui résume tout : Il est le Monégasque qui touche le plus de ballons, dispute le plus de duels et réussis le plus de passes depuis le début du championnat. Un vrai couteau suisse.

Monaco's Brazilian defender Fabinho celebrates after scoring a goalAFP

Jean-Michaël Seri (Nice)

Pourquoi lui ? Il est le maître à jouer du leader niçois. Tout passe par ses pieds. Il fluidifie (90% de passes réussies tout de même !), bonifie et a installé les Aiglons sur le trône. Séri est un maillon essentiel du jeu léché de l'OGCN, son chef d'orchestre. Notre équipe type ne pouvait absolument pas se passer de lui.

La stat qui résume tout : Avec 8 passes décisives, il mène largement le bal en Ligue 1.

Jean-Michaël Seri avec Nice - 2016Panoramic

Wylan Cyprien (Nice)

Pourquoi lui ? C'est lui la révélation de ce début de championnat. Arrivé de L2 sur la pointe des pieds, il a très vite relégué l'excellent Vincent Koziello sur le banc des remplaçants. C'est dire le poids pris par l'ancien Lensois au milieu de terrain. Ses cinq buts et deux passes décisives couronnent son activité incessante. Son coup franc lumineux au Parc des Princes (2-2) ou sa frappe victorieuse face à l'OM (3-2) l'ont déjà placé sous le feu des projecteurs. Sans doute pour longtemps.

Le chiffre qui résume tout : 35 millions d'euros. C'est le montant de sa clause libératoire. Les clubs de Premier League s'intéressent déjà de près à lui.

Cyprien (Nice)AFP

Bernardo Silva (Monaco)

Pourquoi lui ? Jamais un mot plus haut que l'autre et un physique passe-partout : Bernardo Silva aurait pu signer une carrière anonyme. Sauf qu'un talent monstrueux s'est glissé dans ses chaussures. Silva, c'est la grâce, une technique en mouvement à rendre fou le plus intraitable des défenseurs. S'il n'est pas toujours à la dernière passe ou à la finition, il initie un nombre incalculable d'actions décisives cette saison.

La stat qui résume tout : Avec 56 buts en championnat, Monaco présente la meilleure attaque d'Europe. Rien que ça.

Bernardo Silva (Monaco) - Jimmy Durmaz (Toulouse) Ligue 1 L1 2016AFP

Thomas Lemar (Monaco)

Pourquoi lui ? Il est le parfait complèment de Bernardo Silva. Dynamiteur de défense sur son aile gauche, il a goûté à sa première sélection en Bleu après quatre mois flamboyants en club. Déjà insaisissable la saison passée, Lemar a encore franchi un cap. Son avenir s'annonce radieux.

La stat qui résume tout : Avec 6 buts et 4 passes décisives, il est déjà impliqué sur 10 réalisations de l'ASM depuis le début de saison.

Falcao, Thomas Lemar et Kylian Mbappé (Monaco), tous buteur contre BastiaAFP

Edinson Cavani (Paris)

Pourquoi lui ? 18 buts en 17 matches, c'est absolument exceptionnel. Revenu dans l'axe depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic, Cavani rayonne à son poste de prédilection. L'Uruguayen maintient Paris dans les clous quand ses coéquipiers ont bien du mal à sortir la tête de l'eau. Sa maladresse s'est effacée devant son réalisme.

La stat qui résume tout : Cavani a inscrit 47% des buts parisiens depuis le début de saison en L1.

PSG CavaniAFP

Notre équipe type :