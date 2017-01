Lorient renverse Guingamp (3-1), Nantes s'impose à Toulouse (0-1)

Toulouse – Nantes : 0-1

Mais qui arrêtera le FC Nantes de Sergio Conceicão ? Les Canaris ont signé leur troisième victoire consécutive en Ligue 1. Ce samedi, ils ont pris le meilleur sur Toulouse au Stadium (0-1). Emiliano Sala a inscrit le seul but de la rencontre (20e). Cette victoire permet à Nantes de s'installer au 14e rang et de prendre 4 points d'avance sur la zone rouge. Toulouse reste 9e.

Ce qu'on en retient : La métamorphose spectaculaire du FCN.

Lorient - Guingamp : 3-1

La pilule aura sans doute du mal à passer. 57e minute : Waris aurait dû être expulsé pour une semelle sur Kerbrat. A cet instant, l'En Avant menait grâce à Salibur (40e). Mais un doublé de... Waris (72e, 90e) et un but de Cabot (82e) ont permis aux Merlus de s'en sortir. Lorient (19e) n'est plus dernier, Guingamp, 5e, rate l'occasion de recoller aux places européennes.

Ce qu'on en retient : Pour la première fois depuis la 9e journée, Lorient n'est plus lanterne rouge.

Abdul Waris buteur pour Lorient à Guingamp en Ligue le 14 janvier 2017AFP

Angers – Bordeaux : 1-1

Malgré ses nombreux absents, le SCO d'Angers a réussi à accrocher un match nul bienvenu après trois défaites consécutives en championnat. Les hommes de Stéphane Moulin pourront même regretter de ne pas avoir su tenir le score après avoir ouvert le score par Traoré (14e). Un but malchanceux de Santamaria contre son camp, juste avant la demi-heure de jeu a remis les Girondins dans le coup. Bordeaux aurait même pu s'en tirer avec la victoire si le sublime retourné de Pallois (oui, oui) n'avait pas trouvé la barre à la 83e minute.

Ce qu'on en retient : Un point qui n'aide pas réellement qui que ce soit.

Montpellier - Dijon : 1-1

Le MHSC est passé à deux doigts de la catastrophe. Mené dès la 27e minute après un but de Tavares, les Héraultais ont dû attendre la 87e minute et une inspiration de Roussillon pour s'offrir un point inespéré. Montpellier reste scotché au ventre mou (12e), Dijon est 15e.

Ce qu'on en retient : Le sursis de plus en plus fragile pour Hantz.

Nancy – Bastia : 1-0

La neige a failli être la star de la soirée à Marcel Picot. Si les flocons sont tombés pendant toute la rencontre ou presque, les buts, eux, ont eu du mal à pleuvoir. Dia pensait avoir débloqué la situation à la 49e mais sa réalisation a été refusée à juste titre pour hors-jeu. Le Sénégalais s'est finalement rattrapé dix minutes plus tard, servi à merveille par une passe de l'extérieur du pied de Koulibaly. Bastia a été trop inoffensif pour espérer quelque chose, surtout avec l'expulsion en fin de rencontre d'Allan Saint-Maximin. Nancy remonte à une honorable 11e place, Bastia (16e) reste à portée de la zone rouge, deux points devant Caen, barragiste.

Ce qu'on en retient : L'ASNL fait peu de bruit mais semble se diriger à ce rythme vers un maintien serein.