OL - Lille (1-2) : Valbuena, huit minutes de pur cauchemar

Le football est parfois injuste. Jusqu'à cette fichue 72e minute, Mathieu Valbuena signait un match tout à fait correct. Privé du côté gauche par la titularisation de Memphis Depay au coup d'envoi, il s'est pourtant montré le plus remuant en envoyant notamment un coup franc sur la transversale en début de rencontre (9e). Revenu sur son aile de prédilection après la sortie du Néerlandais, il a permis à l'OL d'étouffer Lille par ses prises de balle et son souci constant d'aller de l'avant.

Mais sa rencontre a basculé à 18 minutes du terme. Après un débordement de Cornet mal détourné par Enyeama, il hérite du ballon à 6 mètres du but. Le portier lillois est à terre, les filets s'offrent à lui en grand et l'égalisation lui tend les bras. Il n'a qu'à pousser délicatement le cuir dans une cage vide. Mais il se précipite, son plat du pied s'envole et se fracasse sur la barre transversale. Même lui n'en revient pas. Les yeux écarquillés, il reste longtemps prostré dans les filets lillois et se replace en regardant son banc de touche. K-O debout.

Valbuena (OL) réconforté par Enyeama (Lille)Panoramic

Genesio : "On ne va pas incriminer un joueur"

Huit minutes plus tard, alors que Lyon continue de pousser pour égaliser, il se fait surprendre par un débordement de Corchia. En retard, il fauche le latéral lillois dans la surface de réparation lyonnaise. Le penalty est indiscutable. Benzia donne deux buts d'avance à Lille qui scelle sa victoire. La double peine est cruelle pour l'ancien Marseillais qui a, involontairement, fait basculer la rencontre. "Ca fait partie du foot", a tenté de minimiser son coach, Bruno Genesio après la rencontre sur les antennes de Canal Plus. "On ne va pas incriminer un joueur même si l'occasion était énorme." Effectivement, elle l'était. Le football est parfois injuste.