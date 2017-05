14 millions par an pour le futur directeur sportif du PSG : même Cavani ne gagnerait pas autant

Le PSG veut son nouveau directeur sportif. Et est prêt à tout pour attirer la perle dont il rêve. Cette perle, c'est le directeur sportif italien de l'Atlético Madrid, Andrea Berta. Pour le convaincre de venir compenser le départ d'Olivier Létang en fin de saison, le club francilien est disposé à faire de vraies folies. A en croire le quotidien madrilène As qui cite des sources françaises, Paris proposerait tout simplement 14 millions d'euros par an à Bertra.

Avec 14 millions d'euros, Andrea Berta toucherait un très joli pactole. Il gagnerait ainsi plus que les stars de l'effectif parisien, seul Edinson Cavani avec sa prolongation serait dans les mêmes eaux, alors que Thiago Silva n'est pas très loin avec ses 13 millions d'euros. Unai Emery et ses 5 millions d'euros par saison ne joue lui clairement pas dans la même catégorie.

Si l'ancien dirigeant du FC Porto Antero Henrique a longtemps été évoqué, Andrea Berta tiendrait maintenant clairement la corde. L'arrivée de l'Italien dans la capitale française relancerait la rumeur Diego Simeone au PSG. As annonce d'ailleurs déjà que l'entraîneur argentin, qui a annoncé son intention d'honorer sa dernière de contrat à l'Atlético, serait sur les tablettes parisiennes pour l'été 2018…