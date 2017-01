A peine arrive et déjà titulaire, Patrice Evra a effectué un retour discret en L1

Cela faisait onze ans que le public français observait de loin les prestations en club de Patrice Evra. Une période révolue. Vendredi soir, les spectateurs du Vélodrome ont pu le voir évoluer de près lors du large succès de leurs protégés contre Montpellier (5-1). Transféré en provenance de la Juventus il y a seulement deux jours, la latéral gauche a d'ores et déjà effectué son retour en Ligue 1. Car Rudi Garcia a choisi de lui faire confiance en le titularisant à la première occasion venue.

Si certains se posaient la question, l'international français n'a rien perdu de son aura. Concentré, le visage fermé au début de la rencontre, ce dernier a distillé des conseils à ses partenaires tout au long d'une partie au cours de laquelle son équipe n'a jamais été en danger. Un contexte idéal pour l'ancien cadre de Manchester United, qui a eu tout le temps nécessaire pour entrer dans le match et digérer ce come-back précoce.

Impliqué sur un but, coupable sur un autre

Connu pour ses qualités offensives, Patrice Evra a fait preuve d'une inhabituelle prudence contre les Héraultais, lui qui n'avait plus joué depuis le 23 décembre. Il n'a pas enchaîné les montées sur son côté comme il a coutume de faire et n'a d'ailleurs pas centré de la rencontre. Mais c'est malgré tout après l'un de ses rares dédoublements que l'OM a doublé la mise en première période (20e).

Patrice Evra fait la consigne à ses nouveaux coéquipiersPanoramic

En sortant la loupe, il est toutefois possible, déjà, de déceler quelques erreurs qui n'ont certes pas eu de grosses conséquences ce vendredi soir mais qui pourraient à l'avenir être plus dommageables. Auteur d'un retour énergique sur Steve Mounié en première période (22e), Patrice Evra n'a pour autant pas été parfait au niveau de son placement défensif. Et il a surtout commis la faute amenant le coup franc victorieux de Ryad Boudebouz (49e).

"Evra amène de la confiance au groupe"

Quoi qu'il en soit, le public ne lui en a pas tenu rigueur. Remplacé après 71 minutes de jeu par Doria, Patrice Evra a été ovationné par ses supporters. Des applaudissements qui avaient déjà résonné dans le stade au moment de la présentation des joueurs, avant le coup d'envoi de la partie.

Après le match, Rudi Garcia a lui salué l'apport de son nouveau joueur, au micro de Canal + : "Il s'est vite adapté. Il amène de la confiance et de la sérénité pour le groupe." C'est certainement cette qualité de meneur, cette capacité à transcender ses coéquipiers que les dirigeants ont souhaité ajouter à leur équipe. Reste à voir maintenant si le résultat contre Montpellier était une simple coïncidence ou s'il y aura à l'avenir un réel "effet Evra" sur le groupe.