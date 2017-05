Bernardo Silva serait arrivé à Manchester... pour signer avec City

Bernardo Silva à l'AS Monaco, bientôt de l'histoire ancienne ? Selon plusieurs médias anglais, dont le Manchester Evening News et le Daily Mail, le milieu offensif portugais va rejoindre la Premier League cet été. En vacances depuis quelques jours à Majorque, comme le prouvent ses dernières publications sur Instagram, Bernardo Silva (22 ans) serait arrivé jeudi soir en Angleterre, du côté de Manchester.

Visite médicale ce vendredi pour Bernardo Silva ?

Et alors que les Red Devils de José Mourinho ont longtemps été associés au joueur représenté par Jorge Mendes, c'est finalement le Manchester City de Pep Guardiola qui tiendrait la corde. Le Daily Mail parle même d'un accord déjà trouvé entre l'ASM et les Citizens à hauteur de 68 millions d'euros. L'international portugais, auteur de 11 buts et 12 passes décisives cette saison, est lui censé passer ce vendredi après-midi sa visite médicale selon cette même source.

Après une saison blanche, Manchester City frapperait assurément un grand coup en recrutant l'un des joueurs les plus prometteurs et courtisés du marché. Jeudi, les Skyblues ont en tout cas confirmé quatre départs de joueurs en fin de contrat (Clichy, Sagna, Caballero et Navas) après avoir déjà annoncé la semaine passée celui de Zabaleta. La révolution est en marche à Manchester City et Bernardo Silva pourrait bien en faire partie.