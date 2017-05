Bordeaux prolonge Jocelyn Gourvennec jusqu'en 2020

L'histoire d'amour entre Bordeaux et Jocelyn Gourvennec a bien débuté. Et elle est loin d'être terminée. Les Girondins ont officialisé lundi soir la prolongation de contrat de leur entraîneur, ainsi que de son staff, pour deux saisons supplémentaires. Le Breton est désormais lié à Bordeaux jusqu'en juin 2020. Il va pouvoir travailler dans la stabilité après une première année prometteuse sur le banc bordelais.

Le pari Gourvennec s'est en effet avéré payant. Arrivé de Guingamp l'été dernier pour relancer une équipe girondine après une décevante 11e place, l'ancien meneur de jeu a su se montrer à la hauteur du défi proposé par les dirigeants bordelais. Et pas seulement parce qu'il a conduit Bordeaux à la sixième place du classement, qui sera synonyme de qualification pour la Ligue Europa si le PSG remporte la Coupe de France face à Angers samedi au Stade de France.

Et maintenant, Costil ?

Gourvennec est aussi parvenu à donner du style aux Girondins. En s'appuyant sur de jeunes joueurs comme Malcom, Valentin Vada, Gaëtan Labord ou François Kamano, l'ancien coach guingampais a mis en place une équipe enthousiaste et tournée vers l'offensive. Cela lui a permis d'être nommé pour le titre de meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1 aux trophées de l'UNFP, finalement remporté par Leonardo Jardim, sacré champion de France avec Monaco.

Cette prolongation de contrat est une récompense logique pour Gourvennec et le meilleur message que pouvaient envoyer les dirigeants bordelais avant le mercato. Il devrait d'ailleurs rapidement débuter pour les Girondins. La signature de Benoît Costil, arrivé en fin de contrat avec Rennes, pourrait notamment intervenir dès mercredi et permettrait à Bordeaux de s'attacher les services d'une valeur sûre au poste de gardien pour succéder à Cédric Carrasso. Et de lancer l'été sur de bonnes bases après une saison aboutie.