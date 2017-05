Carrasso sur son départ probable de Bordeaux : "Déçu à partir du moment où je ne comprends pas"

Cédric Carrasso ne défendra sans doute plus les couleurs de Bordeaux la saison prochaine. Le portier des Girondins est en fin de contrat et ses dirigeants ne lui ont pas fait signe. "Aujourd'hui je peux en rire. Ça me dérange plus pour ma famille qui me pose la question d'où on sera dans deux semaines", a ajouté le gardien, 35 ans, au club depuis 8 ans, qui voulait finir sa carrière aux Girondins.

"Je suis déçu à partir du moment où je ne comprends pas. Tu te dis que tu es performant, tu te bats pour rendre le club européen. J'ai trouvé ça injuste de dire 'ok tu vas tout faire pour rendre le club européen et tu as une bonne part du gâteau qui te revient, mais tu ne la joueras pas, quoi qu'il arrive'", a-t-il encore déploré. Il se murmure que Benoît Costil (Rennes) pourrait être engagé par les Girondins.

La rumeur Costil

"S'ils pensent que c'est un meilleur rendement, ok. S'ils pensent que ça apportera quelque chose aux Girondins, c'est normal. Après, il faudra que le prochain gardien soit excellent et qu'il ne se blesse jamais", a réagi Carrasso à cette rumeur. Où peut-il rebondir alors ? "Il y a pas mal de propositions, dire que c'est fait avec Montpellier ou une autre équipe, c'est faux. Je verrai ça à la fin". Et Marseille? "J'ai passé de super moments là-bas. Je connais le club et je sais qu'ils ont d'autres priorités. Et j'ai beaucoup donné là-bas, l'histoire a fait que je n'y retournerai pas", a-t-il conclu.