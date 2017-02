Gonalons, Aulas, Genesio : Contre ses supporters et pour défendre Lacazette, l'OL fait bloc

Au moins Lacazette ne doit pas se sentir abandonné par son club. Visé par une banderole hostile de ses supporters au Stade des lumières, qui n’ont pas apprécié ses propos sur son envie de "changer d’air", l’attaquant a reçu un soutien sans faille de l’OL. "C’est inacceptable, a lâché le capitaine, Maxime Gonalons en conférence de presse. Oui, il y a eu des choses de dites dans la presse mais les propos d’Alexandre n’ont pas été interprétés, à mon sens, de la bonne manière." L’angle de défense est le même chez Jean-Michel Aulas qui plaide "un malentendu."

Fidèle à lui-même, le président du club rhodanien a défendu corps et âme l’attaquant formé au club. Pour lui, pas de "trahison" mais une phrase sortie de son contexte et presque extorquée lors d’une interview qui n’avait rien à voir avec l’avenir du joueur :

Gonalons était également très remonté contre ces supporters peu délicats et leur banderole "Avant de parler de vos envies d’ailleurs, faites gagner votre club formateur". Pour lui, s’en prendre à Lacazette est impensable. "Alex, c’est notre buteur, quelqu’un d’investi depuis de nombreuses années au club, a argumenté le milieu de terrain lyonnais. Il a dépassé la barre des 100 buts. On ne peut pas siffler un tel joueur. Il faut un minimum de respect. Je n’en ai pas discuté avec lui mais ça doit le toucher. " Son entraîneur, Bruno Genesio, a tenu un discours similaire : "Alex a toujours montré son attachement au club. Il nous a fait gagner des matches."

" C'est dans la défaite qu'on mesure la force d'une institution "

Le capitaine des Gones a aussi pris le temps d’aller parler aux supporters en fin de rencontre qui n’ont apparemment pas digéré la défaite sur la pelouse du rival historique, l’ASSE, lors du derby. Car si le cas Lacazette a cristallisé les réactions, tous les joueurs ont été visés par d’autres banderoles qui disaient, pêle-mêle, "Sans honneur ni rébellion, vous avez souillé notre blason ! ", "Du gazon à la direction, tous coupables", "Saison gâchée, blason souillé. Joueurs, staff, dirigeants, où sont l’ambition et la fierté ?" On le voit sur les images de la rencontre lâcher : "Abusez pas non plus, il y a des limites."

Il s’en est expliqué après le match. "Je leur ai dit ce que je ressentais au nom du groupe. On a besoin d’avoir des échanges pour avancer. Je leur ai dit que ce n’est pas dans la victoire qu’on voit les vrais supporters. C’est dans la défaite qu’on mesure la force d’une institution." Avec un score-fleuve face à Nancy (4-0) et le premier but de Memphis Depay sous ses nouvelles couleurs, la soirée de l’OL aurait dû être parfaite. Mais elle pourrait laisser des traces et a sans nul doute marqué une fracture entre le club et ceux qui le soutiennent. Lyon devra continuer à répondre à ces critiques sur le terrain.