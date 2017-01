Heurts lors de PSG-Club africain: un policier grièvement blessé, 43 arrestations

Un policier a été grièvement blessé au visage lors de heurts en tribunes durant le match amical entre le Paris SG et le Club africain, mercredi près de Tunis, et 43 personnes ont été interpellées, a-t-on appris jeudi de source officielle. Cet homme "a été grièvement blessé sous l'oeil par un objet contondant et a été transporté à l'hôpital pour subir une opération chirurgicale. Son état de santé est stable", a affirmé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Il a été touché lors des "violences dans le public durant la deuxième période" du match, a-t-on ajouté de même source.

Dans un second texte, le même ministère a annoncé que 43 personnes avaient été interpellées, sans autre précision. Selon des médias, nombre d'entre eux ont été identifiés à l'aide de caméras de vidéo-surveillance du stade.

Quelque 35.000 personnes ont assisté mercredi soir à Radès à cette rencontre de gala entre l'un des clubs les populaires du pays et le PSG. Après un début de match dans une ambiance festive, des heurts ont éclaté entre supporteurs rivaux de l'équipe tunisienne, qui ont notamment arraché des sièges pour s'en servir comme projectiles. Le calme est revenu au bout d'une dizaine de minutes après l'intervention des forces de l'ordre.